Handlová požiada rezort financií o pôžičku, využije ju na opravu domu kultúry

dnes 11:16 -

Mesto Handlová požiada Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc v dôsledku výpadku podielových daní v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Sumu vo výške viac ako 345.000 eur využije na opravu strechy domu kultúry, ako i zníženie dlhovej služby mesta. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (24. 9.).

"Ministerstvo financií SR hovorí o presných pravidlách pomoci, aj o účele použitia. Zároveň hovorí o tom, dokedy tieto projekty alebo iné záväzky musia byť zrealizované a aj finančne vyrovnané," spomenula primátorka Silvia Grúberová.

Keďže musia byť projekty podľa nej zrealizované do konca roka 2020, vedenie mesta ako i poslanci sa rozhodli, že je pre mesto najideálnejšie riešiť súčasný havarijný stav strechy na dome kultúry v centre. Rovnako chce použiť časť financií na splatenie dlhovej služby, ide o prípadné úverové záväzky mesta. "Týmto spôsobom sa nám ušetria aj vlastné zdroje, a tieto by sme radi investovali do aktivít, ktoré obyvatelia potrebujú a aj ich očakávajú. Identifikovali sme dve väčšie potreby obyvateľov, ide o parkovaciu politiku v meste a takisto je tu veľká potreba zriadenia verejných toaliet," ozrejmila Grúberová.

Mesto plánuje prijať bezúročnú pôžičku vo výške 345.759 eur, na odstránenie havarijného stavu strechy domu kultúry chce použiť 79.005 eur a na účel zníženia dlhovej služby 266.754 eur.