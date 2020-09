ECB by mala prehodnotiť formuláciu svojho inflačného cieľa

dnes 11:16 -

Európska centrálna banka (ECB) by sa mala v rámci prehodnocovania svojho menovo-politického rámca zamyslieť nad formuláciou svojho inflačného cieľa, uviedol člen Rady guvernérov Francois Villeroy de Galhau.

ECB sa aktuálne snaží dosiahnuť v strednodobom horizonte medziročnú infláciu tesne pod 2 %. Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa však aj napriek masívnym monetárnym stimulom už roky pohybuje pod týmto cieľom.

Villeroy, ktorý je guvernérom francúzskej centrálnej banky, uviedol, že tento cieľ je symetrický, teda nie je to strop, ako sa niekedy interpretuje, a že ECB by mohla nejaký čas tolerovať "prestrelenie" tohto cieľa bez toho, aby sprísňovala menovú politiku.

"Rada guvernérov veľakrát potvrdila svoj záväzok k symetrii," povedal Villeroy v online prejave na virtuálnom stretnutí think-tanku OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). "Napriek tomu by sme mali preveriť, či aktuálne formulácia nevyvoláva pochybnosti o tomto."