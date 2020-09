Britský rozpočtový deficit v auguste vzrástol na rekordné maximum

dnes 10:31 -

Čisté pôžičky verejného sektora bez započítania štátnych bánk medziročne stúpli o 30,5 miliardy GBP na 35,9 miliardy GBP (39,35 miliardy eur), uviedol britský štatistický úrad ONS. To mierne prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali s 35,05 miliardy GBP. Čisté pôžičky dosiahli v auguste rekordné mesačné maximum od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1993.

Odhaduje sa, že čisté pôžičky od apríla do augusta dosiahli 173,7 miliardy GBP, to je o 146,9 miliardy GBP viac ako v rovnakom období vlani a takisto najviac pre uvedené 5-mesačné obdobie od roku 1993.

Verejný dlh bez započítania štátnych bánk sa na konci augusta nachádzal na úrovni 2,024 bilióna GBP alebo približne 101,9 % hrubého domáceho produktu (HDP).