Miliardár Cuban opätovne vyzýva: 1000 dolárov každé dva týždne počas nasledujúcich dvoch mesiacov pre každého

„Ale dnes to potrebujeme rovnako ako vtedy,“ povedal na začiatku pandémie Mark Cuban, miliardár, investor, podľa ktorého v súčasnosti existujú „dve ekonomiky“ alebo dve reality. Jedna pre ľudí, ktorí sú schopní zostať nad vodou, a druhá pre tých, ktorí to nedokážu. Cubanodporúča, aby všetky americké domácnosti by bez ohľadu na výšku ich príjmu dostávali každé dva týždne počas nasledujúcich dvoch mesiacov stimulačný šek vo výške 1 000 dolárov. Rovnaký postup navrhoval aj v máji.

Rodiny by navyše museli každý šek minúť do 10 dní, inak by o peniaze prišli, tvrdí Cuban. Verí, že tento prístup „buď to využiješ, alebo o to prídeš“ by bol prospešný, pretože by podporil výdavky, ktoré by podnikom pomohli zostať otvorené a stimulovali by ekonomiku. „Ľudia si nie sú istí svojou budúcnosťou, takže skôr ako utrácajú, šetria,“ hovorí. Mnoho Američanov šetrilo uprostred pandémie viac ako kedykoľvek predtým. V apríli dosiahla miera osobných úspor rekordné maximum, uvádza americký úrad pre ekonomickú analýzu.

„Je mi jedno, na čo to minú," povedal Cuban v máji pre rozhlasové spravodajstvo KNX 1070. „Môžu to byť sladkosti, môže to byť nájom, môže to byť ich hypotéka, môže to byť čokoľvek, čo považujú za potrebné, alebo čo chcú."





Podľa Cubanovho plánu „je hlavným cieľom dostať tieto peniaze do ekonomiky každé dva týždne,“ hovorí. „Hneď ako firmy zaregistrujú dopyt, aj keď sú zatvorené a pracujú on-line, existuje dôvod, aby zvolali späť svojich zamestnancov a udržali si ich, ak bude dopyt pretrvávať.“

Cuban uznáva, že tento plán by bol nákladný. „Je tu určite veľké riziko pri použití tohto prístupu využi, alebo o to prídeš," uviedol v máji vo svojom tweete. „Umožní to však zvýšenie dopytu po mene kľúčových produktoch a službách, dúfajme, že väčšina firiem prežije.“

Chuck Marr, senior riaditeľ federálnej daňovej politiky v Centre pre rozpočet a politické priority si myslí, že by sa malo pomáhať predovšetkým tým, ktorí to potrebujú. „Jeho plán, čo je dôležité, odráža naliehavosť situácie, ale myslím si, že peniaze by mali smerovať k tým, ktorí ich potrebujú, ktorí nemajú iný príjem. Myslím si, že stimulačné ppeniaze by mali byť viazané na príjem.“ Bohatí Američania a tí, ktorí môžu pracovať z domu, sú schopní ušetriť viac, tvrdí Marr. Ak im teraz poskytnete ďalšie peniaze, nemusí ich to nevyhnutne motivovať k tomu, aby míňali viac.

Marr je skeptický aj ohľadom prístupu využi, alebo o to prídeš. „Nemyslím si, že‚ minúť peniaze teraz je uskutočniteľné,“ vysvetľuje Marr. „Vláda by to nedokázala odsledovať."

Na podporu ekonomiky uprostred pandémie Covid-19 prijal Kongres v marci rekordný balíček pomoci vo výške 2 bilióny dolárov. Legislatíva poskytla mnohým Američanom podporu v najväčšej miere, vrátane stimulov, zvýšenia dávok v nezamestnanosti a poistenia a odpustiteľných pôžičiek pre majiteľov malých firiem. Avšak platnosť mnohých ustanovení zákona vypršala v júli, preto podpora klesá. Kongres sa ešte musí dohodnúť na druhom stimulačnom balíku. Začiatkom tohto mesiaca sa republikánom v Senáte nepodarilo presadiť svoj návrh zákona, pretože podľa demokratov tento návrh neposkytuje dostatočnú úľavu pre Američanov. Demokrati opätovne potvrdili svoj záväzok k poskytnúť v druhom kole stimulov výplaty na úrovni 1 200 dolárov.