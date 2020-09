Po návrate vírusu príde tuhá hospodárska zima

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:14 -

Eurozóna zaznamenala v druhom štvrťroku 2020 prepad o 11,8 %, kvôli prísnym opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu. Ekonómovia predpovedali oživenie v druhej polovici roku 2020, dnes už ale tieto prognózy spochybňujú. „Pravdepodobnosť dvojitého prepadu, t. J. ďalšieho poklesu vo štvrtom štvrťroku, sa výrazne zvýšila," uviedol pre CNBC Carsten Brzeski, hlavný ekonóm spoločnosti ING. Očakáva, že v najbližších týždňoch dôjde k ďalším regionálnym blokovaniam, aké už zaviedli v španielskom Madride a francúzskom Lyone.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uviedlo, že k 22. septembru došlo v Európe k 2,9 miliónu potvrdených infekcií, pričom v Španielsku a Francúzsku sa už počet prípadov zvýšil nad 10 000.

Vo štvrtom štvrťroku je „veľké riziko dvojnásobného poklesu“, uviedol v stredu Chris Williamson, hlavný obchodný ekonóm spoločnosti IHS Markit. Údaje z tohto týždňa ukazujú, že oživenie sa v eurozóne v septembri zastavilo. Okamžitý zložený index PMI (index nákupných manažérov) v eurozóne - ktorý meria tak výrobu, ako aj služby - dosiahol úroveň 50,1, len o jednu desatinu bodu drží index v expanzívnom pásme. Toto zatiaľ posledné predbežné číslo poukazuje na trojmesačné minimum hospodárskej aktivity v regióne. „Keď príde štvrtý štvrťrok, bude tu zjavne zavedených oveľa viac obmedzení, čo skutočne povedie k obmedzeniu rastu," dodal Williamson.

Začiatkom tohto týždňa sa dostali európske akcie do výpredaja kvôli obavám z ekonomického šoku z ďalších obmedzení. „Pandémia predstavuje kľúčové riziko pre našu výzvu na oživenie po poklese hospodárskej aktivity v marci / apríli," uviedol hlavný ekonóm banky Berenberg Holger Schmieding. „Riziko stúpa," dodal.

Varovania sú podobné aj pre Veľkú Britániu, kde vláda v utorok oznámila, že krčmy a reštaurácie musia zatvárať skôr a ľudia by mali pracovať, ak je to možné, z domu, a nie dochádzať do práce. Cathal Kennedy, európska ekonómka spoločnosti RBC, uviedla, že nové opatrenia „opäť ovplyvnia predovšetkým sektor služieb“ a v nasledujúcich mesiacoch povedú k spomaleniu obchodnej činnosti.

Britskí vedeckí poradcovia uviedli, že do polovice októbra by mohlo dôjsť k 50 000 novým infekciám denne a utorňajšie oznámenia premiéra Borisa Johnsona sa považovali za priamu reakciu na tieto prísne varovania. „Zdá sa byť opäť zrejmé, že vyššie počty infekcií budú brániť ozdraveniu v sektore služieb, čo naznačuje pre Veľkú Britániu náročnú cestu," uviedol Ambrose Crofton, stratég pre globálny trh spoločnosti JPMorgan Asset Management.