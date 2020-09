dnes 19:01 -

Americký trh s bývaním ďalej rastie, a to vďaka historicky nízkym hypotekárnym úrokom a "pandemickej" migrácii na predmestia a do menej obývaných oblastí. Ľudia hľadajú tiež priestrannejšie bývanie, keďže mnohí teraz pracujú z domu. Ukázal to v stredu prieskum federálneho úradu pre financovanie bývania (Federal Housing Finance Agency, FHFA).

Ponuka pritom zaostáva za silným dopytom, čo podporuje zvyšovanie cien nehnuteľností.

Podľa FHFA sa index cien obytných nehnuteľností júli po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 1 % oproti júnu, keď dosiahol rovnaké tempo rastu. V medziročnom porovnaní stúpli ceny nehnuteľností na bývanie v júli o 6,5 % po náraste o 5,8 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol ich najstrmší medziročný prírastok od júna 2018.

Index FHFA pri svojich výpočtoch vychádza z nákupných cien domov financovaných hypotékami od spoločností Fannie Mae a Freddie Mac. Utorková (22. 9.) správa z Národnej asociácie realitných kancelárií zase ukázala, že ceny domov v auguste oproti minulému roku vzrástli o 11,4 %.