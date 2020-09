Financovania sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie sa upraví

dnes 12:46 -

V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa zvyšuje výška mesačného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na 150 eur namiesto z pôvodných 120 eur. "Účelom zvýšenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je skutočnosť, aby prijímatelia sociálnej služby mohli zotrvať v tomto zariadení sociálnych služieb aj počas celého dňa a nemuseli mať počas dňa kontakt s inou komunitou, čím sa eliminuje možnosť šírenia prenosu nákazy a aby sociálna služba nebola poskytovaná len na účel prenocovania," uvádza sa v doložke vplyvov k návrhu nariadenia vlády.

Poskytovatelia sociálnych služieb boli nespokojní s nevyplácaním finančného príspevku za "neobsadené miesta" zo strany ministerstva práce. Rezort vyhovie ich požiadavkám, avšak s určitými podmienkami uvedenými v nariadení. "Upustením od povinnosti vracania vyplateného finančného príspevku ministerstvu práce za príslušný štvrťrok za neobsadené miesta, konkrétnym poskytovateľom, u ktorého je aspoň v minimálnom rozsahu reálny a preukázateľný dopyt, sa podporí udržateľnosť poskytovania služby v čase trvania krízovej situácie," priblížil rezort práce.

Počas koronakrízy podľa ministerstva možno považovať za primeranú požiadavku tolerovanie maximálnej zmluvnej neobsadenosti miest v konkrétnom čase v rozsahu do 25 %, a to s nezapočítavaním vzniku prípadnej zmluvnej neobsadenosti vzniknutej na miestach, ktoré boli zmluvne obsadené k 12. marcu tohto roka. "Profitovať z takto ustanovenej právnej úpravy môže v zásade každý prijímateľ finančného príspevku, ak v ktoromkoľvek štvrťroku počas trvania tejto krízovej situácie z hľadiska skutkového stavu "zazmluvnených" prijímateľov sociálnych služieb nepresiahne určený podiel tolerovania maximálnej zmluvnej neobsadenosti miest. Predpokladá sa, že táto právna skutočnosť bude viesť prijímateľov k želateľnému proklientskemu správaniu," očakáva rezort práce.