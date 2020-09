Prvá pomoc na udržanie zamestnanosti bude pokračovať aj budúci rok

dnes 13:46 -

"Počítame s pokračovaním tejto pomoci po celý budúci rok a od 1. januára 2022 počítame s tým, že by mohla platiť schéma tzv. trvalého fondu udržania zamestnanosti, teda kurzarbeitu," spresnil Krajniak.

Projekt Prvá pomoc sa má realizovať do konca tohto roka. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) tak majú naďalej dostávať od štátu finančnú kompenzáciu, ak ich podnikanie zasiahla pandémia nového koronavírusu. Návrh na predĺženie obdobia tohto projektu v stredu schválila vláda.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predĺženie podporného obdobia zdôvodňuje tým, že na Slovensku pretrváva negatívny vývoj epidemiologickej situácie, čo má následne negatívny vplyv aj na trh práce, zamestnanosť a existenciu pracovných miest.

Predpokladané celkové výdavky na podporu udržania zamestnanosti v projekte Prvá pomoc v prípade predĺženia jeho realizácie do konca roka 2020 predstavujú sumu takmer 198 miliónov eur, pričom takmer 160 miliónov eur sú výdavky na opatrenia určené na podporu pracovných miest a zvyšných 38 miliónov eur sú výdavky na opatrenia určené na podporu SZČO. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur," vyčíslil rezort práce.

MPSVR SR zároveň prostredníctvom Ministerstva financií SR požiadalo o finančné prostriedky v rámci nástroja SURE, prostredníctvom ktorého bude možné financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia v objeme 630,8 milióna eur. Príjem prvých finančných prostriedkov z úveru možno očakávať počas októbra tohto roka.