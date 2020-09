Finančnú kompenzáciu za elektrinu získa tento rok 97 podnikov

dnes 14:01 -

"Uvedomujeme si, že ceny elektriny pre podnikateľov sú v porovnaní so zahraničím vyššie, čo znižuje ich konkurencieschopnosť," zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Finančnú kompenzáciu získali energeticky náročné podniky prvýkrát minulý rok. Sumu 40 miliónov eur si vtedy prerozdelilo 76 spoločností.

Poskytnutie kompenzácie sa týka vybraných odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podnikov zaoberajúcich sa recykláciou materiálov.

Firmy neurčovalo a nenavrhovalo ministerstvo, ale financie si prerozdelia tie, ktoré o to požiadali a splnili podmienky.

MH vyhlásilo výzvu 5. februára, spoločnosti mali priestor predkladať žiadosti do konca júna. Okrem toho, že museli patriť do podporovaného odvetvia, museli tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou bola aj spotreba elektriny najmenej vo výške jedna gigawatthodina (GWh) v predchádzajúcom roku.

K najvyšším odberateľom elektrickej energie, a teda podnikom, ktorým bude na základe ich žiadosti vyplatená najvyššia kompenzácia, patrí tento rok U. S. Steel Košice, Slovnaft Bratislava, Mondi SCP Ružomberok, CRH Slovensko, Železiarne Podbrezová, Bekaert Slovakia, Považská cementáreň, Johns Manville Slovakia, Metsa Tissue Slovakia a Bekaert Hlohovec. Kompletný zoznam oprávnených spoločností s príslušnou výškou kompenzácie zverejnilo MH na svojej webovej stránke. Vyplatenie kompenzácie je podmienené preukázaním zápisu v Registri partnerov verejného sektora.