JPMorgan pre brexit presúva z Británie do Nemecka aktíva v objeme 200 mld eur

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 23. septembra (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase & Co. presúva aktíva v objeme približne 200 miliárd eur z Británie do Nemecka. Dôvodom je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).

JPMorgan plánuje dokončiť presun aktív do svojej divízie vo Frankfurte nad Mohanom do konca roka, uviedli pre agentúru Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou. Táto zmena by mala zvýšiť bilanciu nemeckej divízie v takej miere, že sa z hľadiska aktív stane šiestou najväčšou bankou v krajine.

Británia opustila EÚ v januári. Do konca tohto roka ešte platí takzvané prechodné obdobie, počas ktorého zostáva súčasťou jednotného trhu únie. Európska komisia (EK) už dávnejšie varovala zahraničné banky, že pokiaľ chcú pokračovať vo svojich operáciách v EÚ, nebudú ich môcť realizovať z Londýna, ale budú musieť mať v Únii skutočné a nielen formálne zastúpenie.