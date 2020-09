Investície s fixným ročným výnosom od 6 % až do 8,25 %

dnes 9:00 -

Slovenská investičné skupina Proxenta prináša kvalitné investície svojim klientom už jedenásty rok. S výberom vhodnej a primeranej investície z portfólia Proxenty klientom pomáhajú osobní makléri, ktorí každému investorovi poskytujú poradenstvo a servis na mieru.

Fixný výnos v Proxente

Investície, ktoré majú ročný výnos vopred fixne stanovený (fixne stanovená výška výnosu a fixne stanovený dátum splatnosti výnosu aj samotnej istiny) sa od seba líšia hlavne frekvenciou vyplácania výnosu (každoročne alebo jednorazovo na konci investičného obdobia spolu s investovanou sumou - istinou) a dĺžkou investície (termínom splatnosti istiny). Rozdiel je aj v smerovaní investície - či peniaze smerujú do konkrétneho projektu, alebo či sa v záujme diverzifikácie rizika rozmiestnia do viacerých projektov. Vyšší výnos sa spravidla vypláca pri investíciách s dlhším časom investície a pri investíciách s výnosmi splatnými jednorazovo po uplynutí času investície. Aktuálne je spodná hranica fixných výnosov na úrovni 6 % p.a. a horná je 8,25% p.a.

Výnosy, ktorých výška nie je vopred fixne dohodnutá

Proxenta dáva svojim investorom aj možnosť priameho akcionárskeho vstupu do vybraných projektov. V týchto prípadoch výška výnosov priamo závisí od hospodárskych výsledkov daných projektov a plánuje sa často aj na dvojciferné percentuálne hodnoty.

Investovanie so skupinou Proxenta

Slovenská investičná skupina Proxenta pôsobí na trhu od roku 2009. Portfólio jej investičných projektov zahŕňa developerské projekty v Bratislave a v Nitre, pričom ťažisko týchto investičných aktivít smeruje do lukratívnych lokalít v samotných centrách týchto miest. Skupina realizuje aj projekty v sektore potravinovej výroby na Slovensku a na Kube a dlhodobé investície do perspektívnych nájomných realít. Súhrnná trhová hodnota projektov aktuálne presahuje hodnotu 200 miliónov eur.

Viac o skupine Proxenta a jej produktoch a aktivitách sa dočítate na stránke www.proxenta.sk.

Upozornenie: Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.