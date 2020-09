Bez ďalšej fiškálnej podpory hrozí ekonomike USA recesia

dnes 19:46 -

Ak Kongres neschváli ďalší balík fiškálnej podpory pre nezamestnaných a federálne štáty a regionálne vlády, existuje riziko, že zotavovanie ekonomiky bude dlhšie a pomalšie alebo dokonca, že ekonomika padne do recesie, varoval šéf chicagského Fedu Charles Evans.

"Fiškálna podpora je fundamentálna," povedal Evans na virtuálnom stretnutí think-tanku OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). Evans predpokladá, že miera nezamestnanosti v USA do konca budúceho roka klesne na 5,5 %. Jeho predpoveď však okrem vakcíny počíta aj s ďalším fiškálnym balíkom v objeme 500 miliárd USD až 1 bilión USD (426 miliárd až 852 miliárd eur).

Kongres v marci schváli fiškálne stimuly v objeme 2,3 bilióna USD. Aktuálne sa však zdá nepravdepodobné, že pred novembrovými prezidentskými voľbami odobrí ďalšiu podporu.

Podľa Evansa každý týždeň a každý mesiac bez obnovenia dodatočnej fiškálnej podpory, ktorá fungovala na jar a v lete, znamená riziko predĺženia obdobia pomalého rastu, ak nie priamo recesie.

Aktuálne poberá približne 30 miliónov Američanov nejakú formu podpory v nezamestnanosti.