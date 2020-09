Daňové priznania majú byť podané do 31. októbra tohto roka

dnes 12:31 -

Daňové priznania sa majú podávať k 31. októbru tohto roka. Ku koncu septembra majú totiž skončiť lex korona opatrenia v oblasti daní. Počíta s tým vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý posunul parlament v utorok do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Ide najmä o podanie daňových priznaní a zaplatenie daní, ktoré zákon ukladá firmám podať a zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ale aj ďalšie opatrenia v oblasti daní a účtovníctva. "Cieľom návrhu zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie. Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020, pretože opatrenia sú nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie,“ uviedol rezort financií v návrhu zákona.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) v pléne priblížil, že lehoty, ktoré boli pozastavené, sa tak dajú opäť do chodu. Vláda pri prijímaní opatrení predpokladala, že by pandémia mohla trvať tri mesiace, preto vyhlásila mimoriadnu situáciu a posunuli sa aj dátumy na splnenie niektorých povinností. "Vrátime sa do normálu. Mimoriadnu situáciu nemôžeme ešte ukončiť, ale pre účely štatistických dát vidíme, že niektoré veci sa aj v rámci ekonomiky dali do pohybu," zdôvodnil potrebu prijatia návrhu Heger.

V prípade podávania daňových priznaní bude stanovený fixný dátum, a teda 30. september, keď skončí opatrenie týkajúce sa ich odkladu. "Odvtedy začne plynúť lehota jeden mesiac od skončenia mimoriadnej situácie. Od 30. septembra do jedného mesiaca je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň, teda bude to 31. október 2020," priblížil Heger.

Okrem toho sa návrh zákona dotýka aj ďalších oblastí, v ktorých boli posunuté termíny na splnenie daných povinností, ale po 30. septembri sa odklady rušia. Týkajú sa napríklad oblasti správy daní, dane z pridanej hodnoty, ale aj colnej oblasti či oblasti rozpočtových pravidiel. "Najneskôr do 31. decembra začnú mať termíny platnosť takú, ako mali pred pandémiou," doplnil Heger.