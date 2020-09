Akcie Playboy možno opäť na burze

Zdroj: Reuters;ČTK

S akciami Playboya sa prestalo na burze obchodovať pred deviatimi rokmi, keď je kúpil za 207 miliónov USD zakladateľ časopisu Hugh Hefner so súkromnou investičnou firmou Rizvi Traverse.

Predaj časopisu ale postupne naďalej klesal a pandémie situáciu ešte zhoršila, čo firmu na začiatku tohto roka donútilo prestať vydávať tlačenú verziu časopisu.



Playboy teraz v spolupráci s investičnou bankou, podľa informovaného zdroja, rokuje s potenciálnym kupcom. Dohoda, pokiaľ sa ju podarí uzavrieť, by poskytla firme prístup k peniazom, ktoré potrebuje na financovanie rastu a ku ktorým by sa inak nedostala.

Zdroje však upozorňujú, že dohodu sa nakoniec nemusí podariť uzavrieť. Zástupca firmy Playboy ju odmietol komentovať a investičný riaditeľ Rizvi Traverse Suhail Rizvi na žiadosť o komentár neodpovedal.

Playboy sa začal predávať v roku 1953 a v prvom čísle sa objavila Marilyn Monroe.





Hefner, ktorý založil Playboy v roku 1953, zomrel pred troma rokmi vo veku 91 rokov. Jeho rodina v roku 2018 predala 35-procentný podiel firme Rizvi Traverse za 35 miliónov USD.

Logo časopisu, silueta králika, sa stalo jedným z najznámejších na svete. V posledných rokoch Playboy expandoval nad rámec mediálneho podnikania a pretvoril sa v značku životného štýlu. Poskytol aj licenciu na svoju značku a logo ďalším záujemcom. Vo vydaní z marca 2016 sa rozhodol vzdať nahoty, o rok neskôr ale názor zmenil.

Firmy špecializované na akvizície, skrátene SPAC, často nemajú konkrétny obchodný plán. Ukázali sa ale ako rýchla cesta na akciový trh pre firmy, ktoré sa chcú vyhnúť zdĺhavému procesu primárnej verejnej ponuky (IPO) akcií. SPAC urobí primárnu verejnú ponuku akcií a takto získané peniaze, prípadne v kombinácii s úverom, použije k nákupu inej firmy. Zakúpené firmy tak prostredníctvom akvizície automaticky vstúpi na burzu. Investori, ktorí nakupujú akcie SPAC, spravidla vopred nevedia, akú firmu budú cez SPAC nakoniec vlastniť.