Strata kvôli prepadu: Chyba nie je vo vašich investíciách, ale vo vás

Začnime štatistikou:

priemerne letí komerčné cestovné lietadlo vo výške 10668 metrov

priemerne sedí pasažier v takomto lietadle letí vo výške 6096 metrov.

"Ako je to možné?" pýtate sa. Nie sú tieto čísla vymyslené?







Teraz si však uveďme iné štatistické údaje:

za ostatných dvadsať rokov dosiahol priemerný akciový podielový fond ročný výnos 8 %

za ostatných dvadsať rokov dosiahol priemerný investor v akciovom podielovom fonde ročný výnos 4 %.

Tieto čísla nie sú vymyslené, pochádzajú zo štúdie uskutočnenej americkou investičnou spoločnosťou Dalbar a sú určené pre americké fondy.







Niektorí ľudia tvrdia, že štúdia je skreslená, aby dokázala poslúžiť odvetviu finančných poradcov. Prečo? Aby mohli ukazovať prstom na priemerného investora a povedať mu: „vidíte, nemôžete investovať na vlastnú päsť, aj Dalbar to tvrdí, a preto musíte vyhľadať pomoc poradcov.“

Jason Zweig, publicista Wall street Journal dokonca tweetol: „Nové štyri najnebezpečnejšie slová:‘ Prečítajte si štúdiu DALBAR. ’“

Ale namiesto toho, aby ste začali polemizovať o autentickosti štúdie Dalbar, alebo kohokoľvek iného o tom, akí sú investori hlúpi, ako to tieto štúdie naznačujú, možno budete súhlasiť s jednou vecou. A síce, že väčšina investorov hrá krátkodobú hru. Začne s obchodovaním, skončí s obchodovaním, sem a tam, sem a tam. Platí to pri všetkom, čo je akciové - akcie a podielové fondy – teda o triede aktív, o ktorej je známe, že vytvára bohatstvo dlhodobo. Preto väčšina investorov dosahuje nižšie výnosy v porovnaní s priemernými výnosmi na trhu.

Podľa údajov indického regulátora podielových fondov AMFI, zhruba 54 % investorov do akciových fondov zotrvá menej ako 2 roky. Táto tendencia, krátkodobosť, sa v priebehu rokov stala čoraz bežnejšou. Je to dané tým, že počet fondov exponenciálne narástol a zvýšila sa aj dostupnosť informácií o nich.

Investori, ktorí sú tak zvyknutí prenasledovať krátkodobú výkonnosť, sú omnoho aktívnejší vďaka široko dostupným informáciám o tom, ako fungujú fondy nielen medziročne, ale dokonca aj štvrťročne a mesačne. To by nevadilo, ak by investori dokázali dobre načasovať svoje vstupy a výstupy. Ak by boli schopní prejsť na prostriedky, ktoré by dosiahli lepší výkon ako tie, ktoré opustili. A v pravý čas. Ale „perfektné načasovanie“ je utopický koncept investovania.

Pri prenasledovaní lídrov na trhu ignorujeme koncept regresie, čo znamená, že v každom prípade, keď ide o šťastie (napríklad v investovaní), po extrémnych výsledkoch (napríklad lepšia výkonnosť trhu alebo slabá výkonnosť) nasledujú miernejšie výsledky.

V žiadnom prípade nikto netvrdí, aby ste sa svojich stratových pozícií držali navždy, tak ako to robia ľudia so svojimi stratovými akciami, aby dostali späť svoje peniaze. Radšej ale namiesto preskakovania, prerozdeľovania finančných prostriedkov, venujte čas a pozornosť tomu, čo bolo v minulosti dobre spravované, ale môže práve prechádzať dočasným obdobím nedostatočnej výkonnosti voči novým lídrom trhu. To je presne to, čo musíte urobiť so svojimi stratovými akciami. Držte sa firiem, ktoré boli v minulosti dobre riadené a dokonca sú aj teraz, aj keď ich akcie prechádzajú dočasnou fázou poklesu z dôvodu celkového oslabenia trhu.

„Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké,“ hovorí Charlie Munger. Vedieť, že nasledovanie stáda alebo prenasledovanie lídrov na trhu je cestou do pekla, je toho súčasťou. Vyhnúť sa tomu nie je vôbec jednoduché. Pokúšať sa načasovať trh alebo nájsť víťazné akcie alebo správcov fondov a potom sa vydať na vedľajšiu koľaj, kým nenájdete ďalšiu várku víťazných akcií alebo správcov fondov, je strata času, ktorá často nefunguje. Ak chcete dosiahnuť dobrý výsledok z dlhodobého hľadiska, najlepším riešením je zjednodušiť si veci. Držte sa akcií, fondov a manažérov, ktorí sú skutočne dobrí, aj keď prechádzajú dočasne zlými fázami, neodchyľujú sa od vášho investičného procesu, minimalizujú vaše náklady a zachovávajú dlhodobú perspektívu.

„Chyba, drahý Brutus, nie je v našich hviezdach, ale v nás samotných..." odznieva v Shakespearovej hre Julius Caesar. Platí to aj pri investovaní. A tak sa dokážete naučiť dobre zvládať seba samého, potom už správa vašich investícií nebude vôbec náročná otázka.