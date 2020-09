Akcie HSBC klesli najnižšie za 25 rokov kvôli podozrivým transakciám

Zdroj: ČTK;CNBC

Cena akcií HSBC v pondelok klesla až o 4,4 percenta na 29,6 hongkonského dolára. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň od mája 1995. Výrazne oslabovali aj akcie britskej banky Standard Chartered. Ich cena klesla až o 3,8 percenta na 35,8 hongkonského dolára, teda najnižšie od tohtoročného mája, napísala agentúra Reuters.

Akcie HSBC, s ktorými sa obchoduje aj na londýnskej burze, už dlhší čas čelí rade tlakov, vrátane politického napätia v Hongkongu a pandémie Covid-19. Od začiatku tohto roka sa už ich cena prepadla zhruba o polovicu, upozornil server BBC.

Medializované správy o praní špinavých peňazí prostredníctvom popredných svetových finančných ústavov vrátane HSBC a Standard Chartered sa opierajú najmä o hlásenia bánk o podozrivých aktivitách americkému úradu FinCEN, ktorý spadá pod ministerstvo financií USA a ktorý potiera finančnú kriminalitu. Uniknuté dokumenty obsahujú informácie o podozrivých transakciách v hodnote vyše dva bilióny dolárov z rokov 1999 až 2017. „Tieto dokumenty sú jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev medzinárodného bankového systému," dodáva server BBC.

Najčastejšie sa v dokumentoch objavilo päť svetových bánk - HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered a Bank of New York Mellon. Banky často presúvali prostriedky pre spoločnosti registrované v offshore rajoch, ako sú Britské Panenské ostrovy, a nepoznali konečného vlastníka účtu, uvádza sa v správe. Zamestnanci veľkých bánk často pomocou vyhľadávania Google zisťovali, kto stojí za veľkými transakciami.



Medzi typy transakcií, na ktoré upozorňuje správa, sú aj finančné prostriedky spracované JPMorgan pre potenciálne skorumpovaných jednotlivcov a spoločnosti vo Venezuele, na Ukrajine a v Malajzii, peniaze z Ponziho schémy presúvané cez HSBC, či peniaze spojené s ukrajinským miliardárom spracované cez Deutsche Bank.



Medzi menami zapletenými do podozrivých finančných transakcií figuruje podľa investigatívnych novinárov ruský oligarcha Oleg Deripaska, najbohatšia africká žena Isabel Dos Santosová či bývalý manažér volebnej kampane amerického prezidenta Paul Manafort. S tým sú podľa uniknutých dokumentov spájané okrem iného platby uskutočnené firmou Lucicle registrovanú na Cypre, ktorá v minulosti prijala platby za politické konzultácie od strany bývalého prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyča. Jeden z najbližších spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina podľa týchto dokumentov použil londýnsku banku Barclays Bank k tomu, aby sa vyhol sankciám, ktoré mu mali zabrániť vo využívaní finančných služieb na Západe. Časť peňazí použil na nákup umeleckých diel.



„Oznamovanie podozrivých aktivít nekomentujeme," uviedla HSBC vo vyhlásení pre CNBC. „Od roku 2012 sa spoločnosť HSBC vydala na viacročnú cestu s cieľom prepracovať svoju schopnosť bojovať proti finančnej kriminalite vo viac ako 60 jurisdikciách.“

Standard Chartered vo svojom vyhlásení uviedol: „Realita je taká, že vždy budú existovať pokusy o pranie špinavých peňazí a vyhýbanie sa sankciám; zodpovednosťou bánk je vybudovať účinné skríningové a monitorovacie programy na ochranu globálneho finančného systému. Svoju zodpovednosť v boji proti finančnej kriminalite berieme mimoriadne vážne a zásadne sme investovali do našich programov dodržiavania predpisov,“ napísal Standard Chartered.



JPMorgan uviedol, že „tejto dôležitej práci sa venujú tisíce ľudí a vynakladajú sa stovky miliónov dolárov. Zohrali sme vodcovskú úlohu v reforme boja proti praniu špinavých peňazí," uviedla banka vo svojom vyhlásení.



V nedeľnom vyhlásení Deutsche Bank uviedla, že ICIJ „informovala o mnohých historických problémoch“. „Na posilnenie kontroly sme venovali značné prostriedky a mimoriadne sa zameriavame na plnenie našich povinností,“ uviedla banka.

Vláda USA bude podľa očakávania pokračovať v udeľovaní pokút, uviedol v pondelok pre CNBC Jackson Wong z Amber Hill Capital. To znamená, že HSBC a Standard Chartered bude platiť viac nižších pokút, a dodal, že takéto súdne spory „nezmiznú“.

BBC prirovnala únik dokumentov FinCEN k tzv. Panamským dokumentom, odhaľujúcim tajné účty politikov a podnikateľov v daňových rajoch.

FinCEN na svojom webe zverejnil varovanie, že rôzne médiá majú v úmysle vydať súbor článkov založených na nezákonne zverejňovaných hláseniach o podozrivých aktivitách, ako aj ďalších citlivých vládnych dokumentoch z nedávnych rokov. „Neoprávnené vyzradenie je trestným činom, ktorý môže mať dopad na národnú bezpečnosť Spojených štátov, ovplyvniť vyšetrovanie a ohroziť bezpečnosť a zabezpečenie inštitúcií a jednotlivcov," varoval FinCEN. Dodal, že vec postúpil ministerstvu spravodlivosti a generálnemu inšpektorovi ministerstva financií.