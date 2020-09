Do užšieho výberu na post šéfa WTO postúpili tri ženy a dvaja muži

dnes 14:01 -

Predchádzajúci generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo, brazílsky kariérny diplomat, odišiel z funkcie koncom augusta, o rok skôr, ako mu vypršal mandát.

O jeho post sa uchádzalo osem kandidátov. WTO v piatok zúžila ich počet na päť. Do ďalšieho kola tak postúpili tri ženy: bývalá kenská ministerka zahraničných vecí Amina Mohamedová, bývalá nigérijská ministerka zahraničných vecí a financií Ngozi Okonjo-Iweala a juhokórejská ministerka obchodu Yoo Mjung-hee. Ďalšími kandidátmi sú britský exminister obchodu Liam Fox a Muhammád al-Tuvaidžri zo Saudskej Arábie.

K zúženiu počtu kandidátov došlo po tom, ako WTO v uplynulých dňoch usporiadala konzultácie so všetkými 164 členskými štátmi, aby zistila, kto z pôvodných ôsmich uchádzačov má šancu získať potrebný konsenzus.

Traja kandidáti s najmenšou podporou, Mexičan Jesús Seade Kuri, Moldavčan Tudor Ulianovschi a bývalý egyptský diplomat Abdel Hamid Mamdouh, boli potom zo zoznamu vyradení.

V organizácii neexistuje princíp regionálnej rotácie. Od založenia WTO v roku 1995 však boli jej generálnymi riaditeľmi traja Európania a po jednom zástupcovia Oceánie, Ázie a Južnej Ameriky. Žiadny líder WTO nebol nikdy z Afriky, keďže africké národy doposiaľ nepredložili svojho spoločného kandidáta. Teraz sa však objavili výzvy, aby aj Afričan konečne dostal šancu viesť túto organizáciu.

WTO chce vybrať víťaza do niekoľkých mesiacov. Niektorí sa však obávajú zvýšenej politizácie organizácie, ktorá sa pri prijímaní rozhodnutí spolieha na konsenzus, čo by mohlo hľadanie nového lídra predĺžiť.

WTO pritom zápasí so stagnáciou obchodných rokovaní a snaží sa obmedziť napätie medzi USA a Čínou. Čelí tiež útokom z Washingtonu. USA ochromili odvolací systém riešenia sporov v rámci WTO a hrozia, že z organizácie úplne odídu.

WTO tak bude bez lídra minimálne ešte niekoľko ďalších mesiacov, a to v čase, keď sa snaží pomôcť členom prekonať prudký pád globálnej ekonomiky, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu.