Rezort práce navrhuje zmeny v tripartite aj pri gastrolístkoch

dnes 14:16 -

Rezort práce po novom navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ. "Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvnom stravovacom zariadení. Zároveň sa navrhuje ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie," uvádza sa v novele Zákonníka práce. Zamestnávateľ bude povinný upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca.



Po nezhodách v prípade minimálnej mzdy na budúci rok sa rozhodlo ministerstvo urobiť aj zmeny v prípade tripartity. Ministerstvo priblížilo, že sa osobitne rieši otázka reprezentatívnosti odborovej organizácie. "V praxi niekedy v podniku zastupuje zamestnancov odborová organizácia bez vzťahu k spoločnosti, teda so zamestnávateľom rokujú členovia odborového orgánu, ale títo nie sú zamestnancami spoločnosti a je teda otázne, koho záujmy vôbec reprezentujú," tvrdí ministerstvo práce. S cieľom posilnenia reprezentatívnosti Hospodárskej a sociálnej rady SR ministerstvo preto navrhuje ustanoviť, aby na strane zamestnancov aj zamestnávateľov boli členmi rady najmenej tri subjekty. V prípade, ak ďalšie subjekty nespĺňajú kritérium ustanovené podľa platného zákona, navrhuje sa, aby sa postupovalo pri doplnení rady o ďalšieho zástupcu, ktorí sa uchádzajú o členstvo, podľa ich veľkosti. Po vstupe do rady má byť miesto takéhoto člena garantované na 12 mesiacov. "Po tomto čase, ak ide o zástupcu, iné subjekty, ktoré by sa chceli stať členom rady a domnievajú sa, že majú väčšiu reprezentatívnosť, môžu požiadať o vstup do rady. V prípade sporu rozhodne rozhodca," priblížilo ministerstvo práce. Tiež rezort práce navrhuje spresniť okruh osôb, ktoré môžu zastupovať vládu na zasadnutí rady, a ktoré sa započítavajú pre účely uznášaniaschopnosti rady. "Zároveň sa navrhuje, aby v prípade neuznášaniaschopnosti rady mohol sociálny partner, ktorý je na rade prítomný, predniesť svoje stanovisko k predloženým materiálom, teda aby sa mu umožnilo voči vláde realizovať svoje právo na konzultácie na najvyššej úrovni," uvádza sa v novele Zákonníka práce.



V prípade domáckej práce a telepráce sa v rôznych častiach Zákonník práce má zmodernizovať tak, aby zohľadňoval trendy v oblasti digitalizácie, pričom zamestnanec by mal mať počas práce z domu právo odpojiť sa.



Novela tiež obsahuje úpravu dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a prináša nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov. "Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Predlžuje sa tak v súčasnosti zavedená lehota, a to z piatich dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov," priblížil rezort práce v doložke vplyvov.