Pasívne investovanie naberá na sile. Týždeň vo svete 

Indexové fondy zhodnocujú lepšie

Od vypuknutia hypotekárnej krízy sa do pasívnych fondov nalialo nových 2 000 mld. USD. Z aktívne riadených fondov sa za toto obdobie odlialo 1 800 mld. USD. Dôvodov na presúvanie peňazí je viacero. Prvým sú nižšie poplatky ETF fondov voči aktívne riadeným fondom. Druhým je lepšia výkonnosť. V roku 2010 len 30 % aktívne riadených fondov dokázalo poraziť ETF. V roku 2017 to bolo už len 10 % aktívnych fondov. V súčasnosti je to podobne. Tretím dôvodom je daňová efektivita. Výnosy z ETF fondov sú po roku držby oslobodené od dane, výnosy z aktívne riadených podielových fondov podliehajú dani z príjmu. Situácia je nepochybne živená aj súčasnou monetárnou politikou, ktorá je v poslednej dekáde uvoľnená. Dostatok pomerne lacných peňazí sa zhodnocuje v indexových fondoch bez výraznejšej námahy. Napriek tomu majú aktívni správcovia vo svete investičných riešení svoje miesto. Nemožno tvrdiť, že hodnotové investovanie, alebo hľadanie trhových nedokonalostí, nemá mať svoje zastúpenie. Práve naopak, hľadanie trhovej nerovnováhy napomáha efektívnosti celého systému.

Americká ekonomika sa spamätáva

Americká ekonomika sa zotavuje rýchlejšie ako sa pôvodne očakávalo. Domáca spotreba sa dostala na úroveň 75 % spred pandémie. Guvernér centrálnej banky Powell zdôraznil, že k 100-percentnej obnove nedôjde, pokiaľ sa obyvatelia budú obávať nákazy a cítiť sa ohrození. Vývoj HDP pre rok 2020 sa očakáva s poklesom na úrovni -3,7 % vs. -6,5 %, čo predpokladal Fed v júni. Nezamestnanosť by mohla byť koncom roka na úrovni 7,6 %, pričom júnové očakávania projektovali 9,3 %. Inflácia by sa mohla vyšvihnúť k 1,2 % vs. 0,8 % z júnových projekcií. Už koncom budúceho roka by sa tak americká ekonomika mohla vrátiť na predpandemické úrovne. Úrokové sadzby ostanú na nule dlhšiu dobu. Väčšina členov centrálnej banky sa prikláňa k nulovým sadzbám až do konca roku 2023. Takáto politika podporuje úverovanie a rast spotreby. Spoločnosti a domácnosti sa môžu financovať za nižšie úroky, čo im pomôže preklenúť aktuálne náročné časy.

Projekcie Fedu pre HDP, nezamestnanosť, infláciu a jadrovú infláciu v % – porovnanie s júnom



Svedectvo Powella a index nákupných manažérov

Najbližší týždeň nás čaká zverejnenie zaujímavých informácií. V stredu to budú čísla predajov existujúcich domov zo Spojených štátov. Dáta naznačia, ako sa po pandémii darí americkému trhu s nehnuteľnosťami. V ten istý deň uvidíme aj výsledky indexu nákupných manažérov z eurozóny. Guvernér Jerome Powell má pred sebou maratón prejavov, na ktorých zosumarizuje dopady pandémie COVID -19 na americkú ekonomiku v posledných šiestich mesiacoch. V utorok podá svedectvo pred finančnou komisiou, v stredu večer vystúpi pred kongresom a vo štvrtok v senáte.



