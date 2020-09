Nezamestnanosť v auguste klesla na 7,6 %, prvýkrát od začiatku pandémie

dnes 10:31 -

Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v auguste 208.362 osôb, čo je v porovnaní s júlom pokles o 1424 osôb alebo 0,68 p. b.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v auguste na úrovni 8,37 %. Medzimesačne klesla o 0,07 p. b., medziročne bola vyššia o 2,34 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 229.517 ľudí bez práce, čo je o 1987 osôb menej ako v júli.

"Tento vývoj je pozitívny, podarilo sa nám počas piatich mesiacov zvrátiť ten trend, ktorý covid kríza spôsobila. Najviac ľudí pribudlo do evidencie v apríli, necelých 34.000, naopak, v auguste došlo k obratu a z evidencie ubudlo takmer 2000 ľudí," zhodnotil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Celkovo bolo v auguste z evidencie vyradených 17.350 uchádzačov o zamestnanie, 14.297 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 382 ľudí a ďalších 2671 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov.

Aj v auguste narástol počet voľných pracovných miest. Úrady práce evidovali 72.131 voľných miest, čo je medzimesačný nárast o 2584. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.532, najmenej v Košickom kraji 4164.

V septembri ministerstvo očakáva, že na úradoch práce pribudnú absolventi stredných a vysokých škôl, čo sa ukáže aj v štatistikách. "Rezort práce preto ešte minulý mesiac pripravil viaceré opatrenia na zamestnávanie absolventov. Ide o príspevok v sume 3000 až 5600 eur v závislosti od miery nezamestnanosti v regióne na podporu začínajúcich podnikateľov. Druhým opatrením je tzv. reštart pre mladých. Ak si mladý človek nájde zamestnanie, šesť mesiacov mu budú úrady práce priplácať 126,14 eura k jeho mzde a ďalších šesť mesiacov bude poberať 63,07 eura k mzde," vyčíslil Krajniak.