Ericsson sa dohodol na kúpe americkej spoločnosti Cradlepoint

Ide o najväčšiu dohodu švédskej spoločnosti za viac ako 10 rokov. Poskytne Ericssonu prístup k nástrojom, ktoré umožňujú pripojenie zariadení pomocou takzvaného internetu vecí (Internet of Things) cez sieť 4G alebo 5G.

„Myslíme si, že to našim zákazníkom dá šancu generovať nové zdroje príjmu v rámci podnikového segmentu,“ uviedol finančný šéf spoločnosti Ericsson Carl Mellander. Odmietol odpovedať na otázku, či boli aj ďalší uchádzači o americkú firmu.

Spoločnosť Cradlepoint, ktorá sa stane dcérou Ericssonu, predáva firmám routery a predplatné na bezdrôtové sieťové služby.

Posledným veľkým obchodom Ericssonu bola kúpa dodávateľa dátových sieťových zariadení Redback Networks v roku 2007 za 2,1 miliardy USD.

Transakcia sa má uzavrieť do konca tohto roka a ovplyvní prevádzkové marže Ericssonu o približne 1 % v rokoch 2021 a 2022. Spoločnosť očakáva, že prevzatie začne prispievať k jej prevádzkovému hotovostnému toku od roku 2022.

Ericsson dodal, že jeho finančné ciele do roku 2022 zostávajú nezmenené. V júli vykázal vyššie, než boli očakávané štvrťročné príjmy, k čomu mu pomohli rast predaja 5G sietí a tržby zo softvéru.