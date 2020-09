Zlatý býk: Svet je pripravený odmietnuť dolárový štandard

Zdroj: schiffgold

Schiff uviedol, že v roku 2011 sme videli vrchol ceny zlata a striebra, pretože Federálny rezervný systém dokázal presvedčiť svet, že „môže urobiť nemožné“. Že by mohol normalizovať úrokové sadzby potom, čo ich dlhé roky držal na nule. A mohol by znížiť aj svoju súvahu späť na normálnu úroveň, po jej vystrelení na úroveň do výšky štyri a pol bilióna dolárov. Fed sa usiloval o normalizáciu menovej politiky, ale musel obrátiť smer na jeseň roku 2018. Odvtedy vlani prikročil k trom zníženiam sadzieb a návratu ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu. Dlhovo orientovaná bublinová ekonomika nedokázala uniesť 2,5 percentné úrokové sadzby. „To je problém. Keď FED vytvorí falošné zotavenie tým, že všetkých zadlží, nemôže tento dlh odstrániť. Ekonomiku nemôžete naštartovať a potom rekvizitu odstrániť,“ myslí si Schiff.

Keď prišiel COVID, Fed znížil sadzby na nulu a spustil QE na nekonečne dlhý čas. To ale zatlačilo centrálnu banku do kúta. V tomto okamihu neexistuje nikto, kto by uveril centrálnej banke, aj keď sa snaží blufovať, že zvýši sadzby alebo zmenší svoju súvahu.

„To je v skratke to, čo zachránilo dolár a krátkodobo ho dostalo nad zlato. Za posledné desaťročie sa ale zlato dokázalo odraziť od dna a smeruje smerom hore. A dolár čoskoro nebude mať silu, nielen proti zlatu, ale proti všetkým ostatným významným fiat menám. A nič tento trend nezastaví, pretože na rozdiel od 80-tych rokov, keď sa tento býčí trh so zlatom zastavil na 800 dolároch, lebo bolo možné úrokové sadzby zvýšiť až na 20 %, teraz sa nemôžu zvýšiť ani na 2 %. Dve percentá sú príliš vysoké. Fed teda nikdy nebude schopný umožniť rast sadzieb kvôli všetkému dlhu. Dlhom, ktorý umožnil všetkým hromadiť tým, že bude sadzby dlho udržiavať na nízkej úrovni.“

Schiff uviedol, že dolár bude obetovaný na podporu všetkého ostatného.

„Čoskoro sa stane, že svet odmietne dolárový štandard a vráti sa k zlatému štandardu. To je kam smerujeme, zlato poráža všetky tieto fiat meny bez zjavného úsilia. A tak ako bolo zlato rezervou pred dolárom, bude aj rezervou po dolári. To je jediný monetárny systém, ktorý funguje.“