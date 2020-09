Europarlament požaduje pri energetickej transformácii väčšiu podporu regiónov

dnes 13:31 -

Európsky parlament (EP) požaduje pri energetickej transformácii väčšiu podporu regiónov. Uviedla to v tlačovej správe Soňa Mellak, tlačová atašé EP.

EP vo štvrtok schválil svoj mandát na rokovania s Európskou radou o zriadení Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), ktorý by mal zmierniť sociálne dosahy ekologizácie hospodárstva EÚ. Poslanci schválili vyjednávací mandát EP pomerom hlasov 417 (za), 141 (proti), 138 (zdržalo sa hlasovania).

EP sa v prijatom texte zasadil za výrazné zvýšenie zdrojov FST z rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027, a to až o 25 miliárd eur v cenách roku 2018. Na porovnanie, Európska komisia navrhovala zvýšenie prostriedkov o 11 miliárd eur a Európska rada žiadala zníženie pôvodného rámca na 7,5 miliardy eur. Návrh nástroja EÚ na obnovu navyše počíta s doplnením rozpočtu FST o ďalších 32 miliárd eur v bežných cenách.

Členské štáty, ktoré sa zatiaľ nezaviazali k splneniu národného cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, by podľa návrhu mali mať prístup iba k 50 % pôvodne pridelených prostriedkov. Zvyšných 50 % by podľa poslancov mali mať k dispozícii až po prijatí tohto vnútroštátneho cieľa.

"EÚ sa v rámci Európskeho ekologického dohovoru usiluje o sociálno-ekonomickú transformáciu regiónov závislých od fosílnych palív a odvetví s vysokými emisiami uhlíka. Výbor pre regionálny rozvoj 6. júla úspešne schválil návrh správy, ktorou sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. Fond sa stane kľúčovou súčasťou politiky súdržnosti EÚ. Teraz sme pripravení začať medziinštitucionálne rokovania. FST bude zároveň úzko prepojený s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, ako aj s novým nástrojom obnovy EÚ pre budúce generácie," uviedol spravodajca Manolis Kefalogiannis.