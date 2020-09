JPMorgan už nebude preplácať jazdy Uberom, bankárom nariadila povinný návrat do kancelárií

Zdroj: bloomberg;ZH

Foto: TASR/AP

dnes 11:29 -

Banka bola zároveň medzi prvými, kto na Wall Street začal požadovať, aby sa jej obchodníci vrátili do kancelárií. Komunikačné oddelenie banky zverejnilo výskum, v ktorom tvrdilo, že práca z domu odčerpáva „tvorivú energiu“ jej zamestnancov. Niektorí z klientov JPMorgan určite oceňujú upokojujúci pohľad banky na dôležitosť medziľudskej spolupráce, jej mladší zamestnanci to ale pravdepodobne necítia rovnako.

Bloomberg uviedol, že hlavní obchodníci banky v NYC a Londýne, sa majú vrátiť do práce do konca budúceho týždňa, čo je konečný termín. Bloomberg ďalej uvádza, že banka ukončila program, ktorý umožňuje mladším zamestnancom preplácať náklady za dopravu do a z práce, ktorý zaviedla na začiatku prepuknutia pandémie koronavírusu. Rovnako ako mnoho iných zamestnávateľov, JPMorgan umožnila zamestnancom v rámci preventívneho opatrenia, aby namiesto metra a verejnej dopravy použili alternatívne prostriedky. Tie však v miestach ako je NYC, svoje služby zdražujú. A hoci predstavitelia New Yorku prijímajú rozsiahle opatrenia, aby sa ubezpečili, že vozne metra sú čisté a bezpečné, niektorí zamestnanci banky sa domnievajú, že pokusy o návrat k normálnemu stavu predstavujú aj návrat k predpandemickej politike.







Zmena politiky podnecuje obavy mnohých mladých pracovníkov z cestovania v hromadnej doprave. S pribúdajúcimi spoločnosťami, ktoré vracajú pracovníkov do práce, sa zvýši počet cestujúcich v hromadnej doprave, čo zníži bezpečnosť v čase, keď odborníci na jeseň tohto roku predpovedajú výrazný nárast prípadov Covid-19. Pracovníci sa obávajú, že povinný návrat obchodníkov do preplnených kancelárií situáciu len zhoršujú. Začiatkom tohto týždňa sa ukázalo, že v kancelárskej budove na Manhattane na ulici Madison Ave bolo hlásené ďalšie prepuknutie epidémie COVID-19. A

Ale sú mladí bankári skutočne nútení jazdiť metrom? Asi ani nie. Skôr dúfajú, že aj týmto pomôžu, aby sa ďalšia vlna pandémie na jeseň NY vyhla.