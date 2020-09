Miliardári sťahujú svoje firmy z búrz, aj kvôli poklesu cien akcií

Zdroj: Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 16:38 -

Miliardári a vlastníci firiem začínajú sťahovať svoje klenoty zo svetiel verejných trhov. Potenciálne kroky vedúce k tomu, aby svoje firmy stiahli úplne a nechali ich opäť len ako súkromné, pre nich znamená, že sa nebudú musieť vyrovnávať s nestabilnými trhmi a stále hlasnejšími akcionármi.

"Aj keď sme v posledných niekoľkých rokoch boli svedkami toho, že sa viac spoločností rozhodlo zostať v súkromí, sme tiež svedkami trendu, kedy aj verejné spoločnosti plánujú prejsť do súkromného vlastníctva," uviedla Isabelle Toledano-Koutsourisová z UBS Group. "To sa deje posledných niekoľko mesiacov vzhľadom k volatilite trhu v dôsledku pandémie."

Masajoši Son, predseda spoločnosti SoftBank, sa údajne zaoberá myšlienkou odkúpenia tohto japonského konglomerátu vedením. Tieto úvahy odrážajú neustálu frustráciu z rozdielu medzi trhovou kapitalizáciou spoločnosti vo výške 126 miliárd USD a hodnotou jej rozľahlého investičného portfólia. V piatok francúzsky mediálny magnát Patrick Drah ponúkol 2,5 miliardy eur za nákup akcií, ktoré doteraz nevlastní, telekomunikačného operátora Altice Europe. To sa deje necelé dva týždne po tom, čo nemecká start-upová spoločnosť Rocket Internet oznámila plán stiahnuť svoje akcie z burzy vo Frankfurte a Luxembursku. Spoločnosť podporovaná bratmi miliardármi Samwerovými uviedla, že listing na akciovom trhu už nie je tým najlepším spôsobom, ako získať peniaze, a že pre budúce expanziu sa môže spoľahnúť na súkromné ​​financovanie.



Tento trend sa uchytil aj v Ázii, kde niektoré z najznámejších spoločností prechádzajú do súkromných rúk. Indický miliardár Anil Agarwal v máji navrhol výkup menšinových akcionárov jeho hlavnou komoditnou spoločnosťou Vedanta. V posledných mesiacoch dokončil hongkonský magnát Peter Woo privatizácii Wheelock & Co., jedného z najväčších developerov v meste, a investorom ponúkol 52 % prémiu. Storočná spoločnosť Li & Fung, najväčší dodávateľ spotrebného tovaru na svete, bola tiež stiahnutá z burzy na základe ponuky odkúpenia akcií od svojej zakladateľskej rodiny.

Celková aktivita v oblasti obchodu však zostáva v útlme. Hodnota fúzií a akvizícií v roku 2020 klesla o 33 %, podľa údajov zhromaždených agentúrou Bloomberg. Súkromné ​​firmy, ktoré tradične v nepriaznivých podmienkach nakupujú aktíva, zostali prevažne stranou. Investície tento rok poklesli o 15 % napriek rekordnému množstvu nealokovaného kapitálu.

"Teraz má finančne zmysel uvažovať o prechode do súkromného vlastníctva, keď sa ceny vašich akcií obchodujú nižšie," uviedla Toledano-Koutsourisová. "Zostať v súkromnom vlastníctve vám dáva väčšiu flexibilitu pri realizácii vašich plánov a viac času na ne."