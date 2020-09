Hitachi odstupuje od projektu výstavby jadrovej elektrárne vo Walese

dnes 15:16 -

Projekt v Anglesey je už 20 mesiacov pozastavený a "investičné prostredie je čoraz ťažšie v dôsledku negatívneho vplyvu ochorenia COVID-19“, uviedla vo vyhlásení japonská firma.

Dodala, že bude spoločne s vládou Spojeného kráľovstva a ďalšími zainteresovanými stranami koordinovať osud svojich licencií a plánov.

Japonský priemyselný gigant v januári 2019 pozastavil svoje plány na výstavbu dvoch reaktorov vo Walese pre "obavy z financovania". Náklady na ich výstavbu sa odhadovali takmer na 22 miliárd eur. Cieľová výrobná kapacita mala byť skoro 3 gigawatty, čo je dosť na to, aby pokryla zhruba 6 % spotreby elektrickej energie v Británii.

Ešte minulý mesiac pritom dcérska spoločnosť Hitachi Horizon Nuclear tvrdila, že sa bude naďalej angažovať v projekte, ale tento týždeň sa objavili v japonských médiách správy o plánovanom stiahnutí z projektu, čo vyvolalo zdesenie v Anglesey.

„Ak sa toto rozhodnutie potvrdí, bude to pre ekonomiku Anglesey ničivá rana,“ uviedol v utorok vo vyhlásení šéf mestskej rady Llinos Medi.

Koncern Hitachi čakal na najnovšiu energetickú stratégiu britskej vlády, ktorú však stále nezverejnila. Mala by obsahovať nové modely financovania pre jadrový priemysel.

Britské jadrové elektrárne postavené v minulom storočí sú už buď zatvorené, alebo sa blíži koniec ich životnosti. Spojené kráľovstvo však chce aj naďalej vyrábať 20 % elektrickej energie z jadra, čo by mu malo pomôcť splniť sľub znížiť do roku 2050 emisie uhlíka na čistú nulu.

Hinkley Point v západnom Anglicku je tak v súčasnosti jediným jadrovým projektom vo výstavbe a má byť dokončený v roku 2025.

Rozhodnutie Hitachi ovplyvnili aj obavy z čínskej účasti v britskom jadrovom priemysle a napätých diplomatických vzťahov medzi Londýnom a Pekingom.

Britskí zákonodarcovia sa už pýtali na zapojenie China General Nuclear Power (CGN) do niekoľkých projektov, vrátane jedného, na ktorom sa podieľa francúzska spoločnosť EDF.

V roku 2018 sa iná japonská spoločnosť, Toshiba, stiahla z jadrovej elektrárne v severozápadnom Anglicku.