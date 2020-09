Dočasná ochrana podnikov pred veriteľmi sa predĺži do konca roka (2)

dnes 11:46 -

"Vzhľadom na nadväznosť jednotlivých právnych úprav je nevyhnutné pristúpiť k predĺženiu dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona, keďže táto dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020 a predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. januára 2021, v dôsledku čoho vzniká medziobdobie, ktoré môže negatívne vplývať na fungovanie a sanovanie prevádzok podnikov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti v predloženom návrhu.

"Tí, ktorí požiadali o ochranu, tak trvá naďalej do konca roka," uviedla v stredu počas rokovania vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ako dodala, ide o to, aby sa preklenulo časové obdobie, kým bude platiť nová právna úprava. "Tú by sme radi presadili v rámci novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii," priblížila ministerka.

Kolíková uviedla, že ochranu požiadalo rádovo okolo dvoch stoviek podnikateľov, pričom išlo o ochranu menších aj väčších podnikov.

Zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov by mal od budúceho roka priniesť trvalé nástroje, ako sú malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi.