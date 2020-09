Vláda prerokuje investičné stimuly aj predĺženie dočasnej ochrany dlžníkov

dnes 6:01 -

Slovensko začne monitorovať priame zahraničné investície, ktoré by mohli ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok. Na sledovanie týchto investícií a spoluprácu s ostatnými štátmi EÚ v tejto oblasti vznikne na Ministerstve hospodárstva (MH) SR kontaktné miesto. Vyplýva to z materiálu, ktorý má v stredu prerokovať vláda.

Kabinet má na stole aj viaceré návrhy na investičné stimuly. Podľa jedného z nich plánuje spoločnosť BHS-Sonthofen Slovakia v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov postaviť nový strojársky závod. Investícia za takmer 7,3 milióna eur má priniesť viac ako 50 pracovných miest pri výrobe recyklačných a filtračných zariadení, kontaktných sušičiek, miešacích zariadení na stavebné materiály či drvičov na výrobu piesku. Firma má v tejto súvislosti dostať štátny investičný stimul milión eur vo forme úľavy na dani z príjmu.

Spoločnosť Charvát strojárne zase plánuje v Bardejove rozšírenie výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov. Investícia za 4,8 milióna eur by mala zvýšiť súčasný počet 224 pracovných miest o ďalších 40. Firma má na expanziu dostať investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 600.000 eur.

Spoločnosť Mahle Behr Senica by mala dostať na vybudovanie a prevádzku nového výskumno-vývojového centra investičný stimul vo výške takmer 1,3 milióna eur. Firma plánuje do roku 2023 vytvoriť 79 nových pracovných miest, štátnu pomoc dostane práve vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta.

Dočasná ochrana pred veriteľmi pre podniky postihnuté krízou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu sa má predĺžiť do konca tohto roka. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti v materiáli, ktorý predkladá na rokovanie vlády. Od januára budúceho roka by totiž mal byť účinný nový zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, aktuálna legislatíva o dočasnej ochrane je však platná iba do konca septembra.