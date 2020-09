Inflácia spomaľovala aj v auguste, najmä z dôvodu zlacnenia potravín

dnes 11:16 -

Inflácia sa spomaľovala aj v auguste 2020, opäť najmä z dôvodu výraznejšieho zlacnenia sezónnych potravín. Uviedol to v komentári k augustovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Spotrebiteľská inflácia aj v auguste ďalej spomaľovala, najmä pod vplyvom nižších cien sezónnych potravín, avšak k spomaleniu prispela aj zmierňujúca sa dopytová inflácia a v medziročnom porovnaní aj bázický efekt pri regulovaných cenách. Naopak, ceny pohonných látok síce v medziročnom porovnaní naďalej relatívne prudko klesali, avšak dynamika ich poklesu sa predsa len zmiernila," spresnil.

Potraviny podľa analytika v auguste zlacneli a dynamika ich medziročného poklesu sa tak zmiernila z 2,1 % na 1,0 % (najpomalší rast od konca roka 2016). Ceny potravín teda v auguste ubrali dve desatiny z medzimesačnej (celkovej) inflácie, ako aj z medziročnej dynamiky jej rastu. Za pomalším rastom cien potravín je potrebné podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch opäť hľadať najmä lacnejšie sezónne potraviny (ovocie a zelenina), ktoré tento rok vykázali sezónny pokles výrazne nad rámec tradičnej sezóny (a minulého roka).

Ako poznamenal Koršňák, cena ropy na svetových trhoch už v auguste v eurovom vyjadrení ďalej nerástla (v porovnaní s júlom ostala eurová cena ropy Brent v priemere nezmenená). "Očakávali sme však, že v cenách pohonných látok na Slovensku by ešte mohol doznievať rast cien ropy z júla," priblížil.

"Očakávame, že medziročná inflácia by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch stabilizovať na úrovni okolo 1,5 %. Odo dna by sa mohli síce pozvoľna začať odrážať ceny potravín, nástup druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch. Rovnako by sa slabší ekonomický rast a očakávané zvolenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli postupne čoraz viac premietať do dopytovej inflácie," myslí si analytik.

Koršňák dodal, že v úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v oblasti bývania (reagujúce na nižšie ceny komodít na svetových trhoch). Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať aj v dôsledku priaznivejšieho bázického efektu. Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na Slovensku podľa odhadov mohla priblížiť až v samom závere budúceho roka. Kľúčovú rolu však bude hrať aj ďalší priebeh pandémie – ak by pandémia výrazne okresávala ekonomický rast aj počas väčšiny budúceho roka, zotavovanie inflácie (najmä dopytovej) sa môže oneskoriť.

"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov. Avšak tempo zdražovania by mohlo ešte spomaliť alebo sa držať okolo aktuálnych úrovní. Dôvodom bude opatrný spotrebiteľ, a to pod vplyvom prepadu ekonomiky, straty práce či poklesu príjmu. Defláciu alebo pokles cien na medziročnej báze však v nasledujúcich mesiacoch zatiaľ neočakávame," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok informoval o tom, že medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 0,3 percentuálneho bodu. Miera zvyšovania cien v auguste dosiahla 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky.