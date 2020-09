Nord Stream 2: Navaľnyj nie je dôvod, prečo by Nemci z plynovodu okamžite vycúvali

Zdroj: CNBC

Projekt Nord Stream 2 je dokončený na viac ako 94 % po takmer desaťročnej výstavbe, zahŕňa významné nemecké a európske spoločnosti a je nevyhnutný pre súčasné a budúce energetické potreby regiónu. V takom prípade by ekonomické a obchodné záujmy mohli tromfnúť politický tlak na potrestanie Ruska.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas minulú nedeľu naznačil, že Rusko musí pri vyšetrovaní útoku na Navaľného zohrať svoju úlohu. Navaľnyj, tvrdý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, bol podľa všetkého otrávený novičokom. „Dúfam, že nás Rusi neprinútia zmeniť pozíciu, pokiaľ ide o plynovod Nord Stream 2," uviedol pre denník Bild am Sonntag.

„Domáca diskusia posledných dní jasne ukázala, že trpezlivosti dochádza. Vyžaduje sa, aby Moskva jasne preukázala, že pragmatická spolupráca je možná a môže skutočne priniesť ovocie - napríklad pokiaľ ide o zvládnutie situácie v Bielorusku,“ uviedol Carsten Brzeski, hlavný ekonóm pre eurozónu ING. Nemecko sa doposiaľ zdráhalo spojiť osud svojej účasti na Nord Stream 2 s námorným incidentom. Maas pripustil, že zastavenie výstavby ropovodu by poškodilo nielen Rusko, ale aj nemecké a európske firmy. „Každý, kto žiada o zastavenie projektu, si musí byť vedomý následkov. Nord Stream 2 zahŕňa viac ako 100 spoločností z dvanástich európskych krajín a asi polovica z nich je z Nemecka,“ uviedol.





Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas

Nord Stream 2 predstavuje spoluprácu medzi ruskou štátnou plynárenskou spoločnosťou Gazprom a piatimi významnými európskymi energetickými spoločnosťami vrátane E.ON, Shell a ENGIE, hoci Gazprom je najväčším akcionárom.

Jane Rangelová, analytička v spoločnosti Energy Aspects, pre televíziu CNBC uviedla, že situácia sa neustále vyvíja a otrava Navaľného „stavia Nemecko do ťažkej situácie“.

„Je to ďalšia výzva, aby sa projekt mohol dokončiť a určite sa zvyšuje riziko, že Nemecko by mohlo odmietnuť udeliť regulačný súhlas,“ dodala. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa môže rozhodnúť, že Bundesnetzagenturu, oficiálnemu orgánu zodpovednému za schválenie ropovodu, povie, aby projektu neudelil súhlas. V tom okamihu by sme predpokladali, že Gazprom to poženie pred súd, ak by nedostal regulačný súhlas. Potom by to súd pravdepodobne mohol zvrátiť, čo znamená, že nemecká vláda získala svoj politický bod, ale projekt by bol nakoniec schválený,“ uviedla Rangelová.

Rusko, ktoré popiera akúkoľvek účasť na incidente ohľadom Navaľného, nevidí v Nemecku riziko pozastavenia ropovodu. „Neexistuje žiadny základ na zváženie tejto otázky na politickej úrovni. Je to skôr komerčný medzinárodný projekt. Prečo by sme mali hovoriť o akýchkoľvek opatreniach so znamienkom mínus týkajúcich sa medzinárodného projektu, do ktorého sú zapojené aj nemecké spoločnosti? Nezdá sa mi to rozumné,“ cituje hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova agentúra Bloomberg.

Výstavba plynovodu vyšla zhruba na 9,5 miliardy eur, zdvojnásobí množstvo zemného plynu, ktoré je možné prepraviť do Nemecka pod Baltským morom (na zhruba 110 miliárd kubických metrov ročne), a bude viesť paralelne s existujúcim plynovodom Nord Stream 1, ktorý bol dokončený v roku 2011.



Rusko bolo podľa Európskej komisie najväčším dodávateľom zemného plynu do EÚ v rokoch 2018 aj 2019.

Jedným z hlavných cieľov Ruska v súvislosti s novým plynovodom je umožniť mu obísť Ukrajinu, s ktorou má Rusko napäté geopolitické a obchodné vzťahy pri preprave plynu do Európy. Ukrajina, rovnako ako USA, sa dôrazne stavia proti Nord Stream 2, pretože tvrdí, že posilňuje energetický vplyv Ruska v Európe a podkopáva energetickú bezpečnosť regiónu, čo Rusko a Nemecko popierajú.

Odporcovia projektu už dokázali ovplyvniť jeho výstavbu, najmä sankciami USA, ktoré boli oznámené vlani v decembri. Na ich základe z projektu vycúvala švajčiarsko-holandská skupina Allseas. Americkí zákonodarcovia zvažujú ďalšie sankcie týkajúce sa projektu, hoci s tým, že už bolo položených 2 300 z 2 460 kilometrov celého potrubia (Nord Stream 1 a 2), nie je veľa času na to, aby mali významný vplyv, aj keby boli schválené.

„Náš projekt je založený na investíciách šiestich popredných energetických spoločností, z toho piatich z krajín EÚ. Realizácia projektu je založená na stavebných povoleniach od orgánov v štyroch krajinách EÚ a Ruska v súlade s právnymi požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov,“ uviedol hovorca Nord Stream 2 Jens Mueller pre CNBC. „Nord Stream 2 a spoločnosti podporujúce náš projekt sú naďalej presvedčené, že čo najskoršie uvedenie ropovodu do prevádzky je v záujme energetickej bezpečnosti Európy, cieľov v oblasti klímy, konkurencieschopnosti a prosperity európskych podnikov a domácností, “ dodal s tým, že mu neprináleží komentovať politické debaty ohľadom projektu.