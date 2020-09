Slovensko zvláda nárast insolvencií podnikov lepšie, ako analytici očakávali

dnes 11:16 -

Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Tomáš Mezírka predpokladá, že vývoj na Slovensku bude reagovať s oneskorením a prejaví sa predovšetkým v roku 2021 tretinovým nárastom počtu insolvencií. "Zásah pandémie bol nečakanou ranou, ktorú však zatiaľ slovenské podniky zvládajú lepšie, ako sa očakávalo. A preto odhadujeme medziročný nárast insolvencií za rok 2020 na úrovni okolo 20 – 22 %. Pomocnou rukou je najmä podpora ekonomík a ich stabilizácia u našich hlavných exportných partnerov," povedal Mezírka.

Hlavný ekonóm spoločnosti Atradius John Lorié však očakáva, že po skončení platnosti podporných programov bude počet insolvenčných podaní vo svete rýchlo stúpať. Analytici spoločnosti predpokladajú, že sa tento rok dostane do recesie každá veľká ekonomika s výnimkou Číny. Počet insolvencií by mal najviac, až o 41 %, narásť v Turecku, rast platobnej neschopnosti podnikov na úrovni 39 % očakávajú analytici aj v USA a Hongkongu. Vyšší rast platobnej neschopnosti ako Slovensko by mali mať napríklad Rusko, Španielsko či Česká republika.