Nemecko výrazne zhoršilo odhad daňových príjmov v budúcom roku

Nemecko očakáva, že v budúcom roku budú jeho daňové príjmy o takmer 20 miliárd eur nižšie, než sa pôvodne predpokladalo. Nový odhad oznámilo vo štvrtok nemecké ministerstvo financií.

Podľa najnovšej prognózy ministerstva, ktorú zverejnila agentúra DPA, dosiahnu daňové príjmy Nemecka v budúcom roku o približne 19,6 miliardy eur nižšiu hodnotu, než uvádzala predchádzajúca prognóza zverejnená v máji. Prudký pokles v porovnaní s májovým odhadom vyvoláva obavy, že kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu bude mať na štátnu pokladnicu dlhodobejší vplyv, než sa čakalo.

Najnovší údaj je výrazne horší, než pred dvomi dňami avizoval nemecký denník Handelsblatt. Ten uvádzal, že v porovnaní s májovou prognózou by daňové príjmy Nemecka mali byť v budúcom roku o 10 miliárd eur nižšie.

Odhad daňových príjmov tvorí základ nemeckého rozpočtu na budúci rok, ktorý minister financií Olaf Scholz plánuje predložiť vláde 23. septembra. Scholz očakáva, Nemecko si po roku 2020 aj na budúci rok bude musieť požičať nemalý objem financií s cieľom vytiahnuť ekonomiku z hlbokej recesie. Tento rok by pôžičky mali dosiahnuť približne 218 miliárd eur. To je 5-krát viac než rekord v roku 2010, keď Nemecko, podobne ako iné ekonomiky, zasiahla svetová finančná kríza.

V tomto roku by pokles daňových príjmov mal dosiahnuť 81,6 miliardy eur, uviedlo ministerstvo. To je zhruba v súlade s májovým odhadom. Ak sa prognóza potvrdí, bude to znamenať 10-percentný pokles príjmov z daní v porovnaní s predchádzajúcim rokom.