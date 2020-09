Obchodník s hodinkami varuje, na sekundárnom trhu hrozí bublina

Zdroj: WatchPro, ZH

Mike Manjos, hlavný finančný riaditeľ spoločnosti WatchBox, uviedol, že globálny nedostatok hodiniek po blokovaní spojenom s pandémiou, vyústil do zvýšenia cien hodiniek Rolex na sekundárnom trhu. „Teraz, keď maloobchodné predajne Rolex opätovne otvorili, vidíme globálny nedostatok a ceny stále stúpajú,“ uviedol Manjos. „Máme predajne po celom svete a všade nájdeme len prázdne obaly,“ dodal.

Manjos uviedol, že investovanie do švajčiarskych hodiniek v limitovanej edícii, alebo do modelov, ktorých výroba bude ukončená, by mali dávať zmysel, varoval však pred modelmi ako spoločnosti Submariner a Daytona, ktoré sa vyrábajú vo veľkom. Čoskoro sa môže stať, že na trhu sa objavianové referenčné kúsky, čo by malo za následok pokles cien na sekundárnom trhu.



„Chápem rastúce ceny Hulkov a Batmanov, ktoré sa už nevyrábajú, ale som nervózny zo Submariner a Daytona, čo sú hodinky, ktoré sa vyrábajú v slušnom množstve. Včera predajca pýtal 11 500 dolárov za nerezové Suby, čo sú hodinky, ktoré sú vytvorené na to, aby zostali v puzdre. Neviem, prečo by ľudia chceli tieto hodinky, keď vyjdú nové, takže ma desí, keď z tejto bubliny zmizne vzduch. Biele Daytony sa predáva za viac ako 25 000 dolárov a cena rastie rýchlo k 30 000 dolárom. Myslím si, že je to kúsok, ktorý by sa mohol v nasledujúcich týždňoch vrátiť späť do reality.“