Francúzsko očakáva v roku 2020 zvýšenie produkcie vína o 6 %

Produkcia vína vo Francúzsku by mala tento rok dosiahnuť 45 miliónov hektolitrov. V porovnaní s rokom 2019, v ktorom úrody klesli v dôsledku nepriaznivého počasia, to znamená rast približne o 6 %. Uviedlo to v týchto dňoch francúzske ministerstvo pôdohospodárstva. Produkcia by sa tak vrátila do blízkosti päťročného priemeru.

Vo väčšine francúzskych vinárskych regiónov sa tento rok začal zber hrozna omnoho skôr ako zvyčajne, pričom rekord zaznamenali v regióne Champagne, kde sa zber začal už v polovici augusta. "Spôsobili to relatívne mierna zima a mimoriadne teplé počasie v jarných mesiacoch," uviedlo ministerstvo. Ako dodalo, tohtoročná jar bola vo Francúzsku druhá najteplejšia za posledných 120 rokov.

V prvom odhade, ktorý zverejnila v auguste, vláda stanovila odhad produkcie vína v rozmedzí od 44,7 milióna do 45,7 milióna hektolitrov. Teraz prognózu spresnila.

V niektorých regiónoch ako Burgundsko či údolie Rhôny vláda svoj pôvodný odhad z minulého mesiaca pre dlhotrvajúce sucho zhoršila, iné oblasti by však mali mať vyššie úrody, než sa pôvodne čakalo. S rastom úrod a produkciou vína počíta ministerstvo napríklad v juhofrancúzskom regióne Languedoc-Roussillon, ktorý je najväčšou vinárskou oblasťou v krajine. Ministerstvo očakáva, že produkcia vína sa tam tento rok zvýši o 7 % na 13 miliónov hektolitrov.