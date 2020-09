Enel chce do roku 2025 zatvoriť všetky uhoľné elektrárne v Taliansku

dnes 13:46 -

Od 1. januára 2021 by sa mala zatvoriť uhoľná elektráreň v juhotalianskom Brindisi. Ďalšie dve uhoľné elektrárne ukončia prevádzku v nasledujúcich mesiacoch. V roku 2019 až 52 % produkcie elektriny Enelu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, uviedol Tamburi. Obnoviteľné energie podľa neho už nie sú alternatívou, ale budúcnosťou.

Enel chce v rámci svojej stratégie redukcie emisií oxidu uhličitého (CO2) zvýšiť rentabilitu a priebehu 10 rokov zdvojnásobiť produkciu veternej energie. Koncern takisto plánuje vysoké investície do slnečnej energie. Enel ročne investuje do obnoviteľných energií 3 miliardy eur.