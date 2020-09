Profesor financií: Štiepenie akcií je ako rozrezanie pizze

Zdroj: aswathdamodaran.blogspot

Foto: TASR/AP.

dnes 12:18 -

"Som hrdý na svoju kreativitu, pokiaľ ide o nájdenie nejakej hodnoty v takmer akomkoľvek kroku, ktorý urobia korporácie. Ale musím sa priznať, že čo sa týka štiepenia akcií, som v koncoch," napísal valuačný odborník Aswath Damodaran ohľadom štiepenia akcií, ku ktorému pristupuje Apple a Tesla. Prirovnáva to k rozrezaniu pizze na viac kúskov s tým, že "ak sa vám zdal Apple príliš drahý pri cene 500 dolárov za akciu, bude sa vám zdať príliš drahý pri cene 125 dolárov za akciu potom, čo namiesto jednej akcie teraz existujú štyri."



Damodaran pripúšťa, že teoreticky môže štiepenie akcií pôsobiť ako psychologický faktor, ktorý spoločnosť posunie do väčšieho záujmu médií a investorov. Práve nízka cena môže prilákať nových investorov, ktorým sa vtedajšia cena zdala príliš vysoká. Takýto krok totiž môže znížiť transakčné náklady a akcie sa stanú dostupnejšie pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť nákupy za väčšie sumy. Podľa Damodarana môže hrať určitú úlohu aj psychológia, niekto sa môže obávať toho, že keď akcie Applu vzrástli počas relatívne krátkeho času na vysoké hodnoty, štiepením znížená cena môže tieto obavy zmenšiť, aj keď takéto tvrdenie nemá žiaden logický základ.



Zároveň ale môžu zistiť, že akcie sú a boli podhodnotené a štiepenie teda poslúži ako katalyzátor, ktorý vedie k objaveniu skrytej hodnoty a rastu cien na trhu. Tento mechanizmus je však relevantné u analytikmi prehliadaných spoločností a nie u firiem, ako je Tesla či Apple. Opak platí pre Marten Transport, ktorá ohlásila štiepenie na konci júla po tom, čo cena jej akcie tri roky stagnovala.



Damodaran si myslí, že štiepenie akcií môže ovplyvniť likviditu daného titulu a následne aj cenu. Lenže podľa jeho názoru podobné tvrdenie skôr platí pre reverzné štiepenie, kedy cena klesne na veľmi nízkej úrovne a "päť alebo desať akcií je potom zabalených do jednej".

Ak sa považujete za investora, potom by nič, čo sa stalo na konci augusta, nemalo váš pohľad na tieto firmy zmeniť. Ak ste sa doteraz domnievali, že akcie Tesly a Applu boli príliš drahé, budete si to myslieť aj ďalej bez ohľadu na štiepenie a bez ohľadu na šumy ohľadom zahrnutia Tesly do indexu S & P 500. Ak ste verili, že akcie sú podhodnotené a štiepenie vytiahne ich cenu vyššie, budete pravdepodobne sklamaní, pretože ide o dve z najsledovanejších akcií na trhu, píše Damodaran a dodáva, že ak je niekto skôr traderom ako investorom, môže štiepenie posilniť aktuálne momentum akcie, čo dokáže trader využiť. Ani takýto prístup ale nie je bez problémov, pretože "momentum je prchavé". Damodaran všetko uzatvára s tým, že on sám "zostáva bokom, pretože nie je dobrým traderom". A skeptický je aj ohľadom pohľadu späť a vysvetľovania po funuse toho, prečo sa daná akcia pohla tým či oným smerom.