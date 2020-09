Prečo chudobní zostávajú chudobní?

Zdroj: ofdollarsanddata

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:30 -

"Chudobní sú leniví."

"Chudobní nedokážu spravovať peniaze."

"Chudobní nemajú správne zmýšľanie."

Problém týchto argumentov spočíva v tom, že sú založené skôr na malých vzorkách ako na empirických údajoch. Aj keď sa dá súhlasiť s tým, že niektorí ľudia sú kvôli týmto veciam chudobní, pozrime sa, k čomu dospeli vedci v rámci experimentálneho výskumu. Začiatkom tohto roka vydali vedci z London School of Economics prácu s názvom „Prečo ľudia zostávajú chudobní?.“ Držali sa argumentu, že nedostatok počiatočného bohatstva a nie motivácia alebo talent udržuje ľudí v chudobe. Vedci to otestovali náhodným pridelením bohatstva, v tomto prípade hospodárskych zvierat, dedinským ženám v Bangladéši. Následne čakali, ako tento presun bohatstva ovplyvní ich budúce finančné postavenie. Zistili, že ak program tlačí jednotlivcov nad prahovú úroveň počiatočných aktív, potom uniknú chudobe, ale ak sa tak nestane, skĺznu späť do chudoby. Zistenia naznačujú, že veľké jednorazové prevody, ktoré ľuďom umožňujú prijať produktívnejšie povolania môže pomôcť zmierniť pretrvávajúcu chudobu.

Tento dokument jasne ilustruje, že mnoho chudobných ľudí zostáva chudobných nie kvôli nedostatku talentu či motivácii, ale kvôli tomu, že zostávajú v slabo platených zamestnaniach, a aby mohli prežiť, musia pracovať. Sú v podstate v pasci chudoby, kde im nedostatok peňazí bráni v získaní vzdelania / kapitálu na prácu na lepšie platených pracovných miestach. K podobným výsledkom sa dopracovali aj vedci, ktorí náhodné hotovostné prevody testovali v Keni.

Pravdou je, že peniaze plodia peniaze. Všetci vieme, že pri investovaní je to tak, ale ako tieto empirické štúdie naznačujú, platí to aj na trhu práce. Bez finančných prostriedkov je pre ľudí neuveriteľne ťažké získať zručnosti a výcvik, aby sa dokázali posunúť ďalej.



Poznám to až príliš dobre, ešte ako študent vysokej školy som mal to šťastie, že mi vyplácali štipendium. Ale počas prázdnin som si nedokázal nájsť brigádu. Našťastie moja teta mi ponúkla prácu v sklade, ktorý mala za domom. Tam som za minimálnu mzdu prekladal škatule, zatiaľ čo veľa mojich kolegov pracovalo v rôznych spoločnostiach z Fortune 500 po celej krajine. Pred ďalšími prázdninami sa ma môj vyučujúci opýtal, čo robím cez leto. Povedal som mu o práci v sklade a on okamžite odpovedal: „To robiť nebudeš.“ Potom ma v podstate prinútil poslať si životopis do poradenskej firmy v zdravotníctve, ktorú viedol iný profesor na našej univerzite. Urobil som, ako povedal, zamestnal som sa a cez leto som sa učil programovať. Bolo to úžasné. Keď si na to teraz spomeniem, bol to pravdepodobne najdôležitejší okamih mojej kariéry. Bez tohto počiatočného štuchnutia do korporátnej oblasti, ktorá mi dala moje prvé technické zručnosti, by som vo svojej kariére nedosiahol nič. Pravdepodobne by som bol nastúpil do skladu mojej tety a pracoval tam na plný úväzok za zlomok toho, čo som dostal zaplatené v prvom skutočnom zamestnaní po vysokej škole. Ale aj tento výsledok by bol neuveriteľným šťastím, pretože by som mal zaručenú prácu hneď po skončení štúdia.

Tento príbeh spomínam iba preto, lebo ilustruje nesmierne množstvo bohatstva / zdrojov, ktoré boli potrebné na zmenu mojej kariérnej dráhy z cesty s nízkym príjmom na cestu s vysokými príjmami. Finančný kapitál poskytnutý mojou univerzitou, sociálny kapitál poskytnutý mojím profesorom a kapitál pre kariéru poskytnutý mojou tetou boli všetko, k čomu by väčšina ostatných študentov z univerzity nemala prístup. Mám šťastie, že poznám transformačnú silu bohatstva a ako dokáže ovplyvniť niečí život.





Spomenul som si na to v súvislosti s nedávnym úmrtím známeho herca Chadwicka Bosemana, ktorého preslávila postava v snímke Black Panther. Boseman, ktorý nemal dostatok peňazí, si nechal štúdiá na Oxfordskej dramatickej akadémii zaplatiť tajným dobrodincom, z ktorého sa neskôr vykľul Denzel Washington. Boseman o tom povedal: „Ponuka od mudrca a kráľa je viac ako striebro a zlato. Je to zárodok nádeje. Púčik viery. Neexistoval by Black Panther bez Denzela Washingtona. A nielen kvôli mne, ale kvôli celej generácii, ktorá so hore dostala po vašom chrbte. Výhry každodenných bitiek. Tisícky získaných území. Mnoho obetí, ktoré ste priniesli pre kultúru vo filme, počas vašej kariéry. To, že ste počas tejto cesty odmietli urobiť kompromis, nám poskytlo plán, ktorým sa budeme riadiť.“



V tom tkvie sila bohatstva. Nie luxusné autá, súkromné ​​lietadlá a kaštiele. Ale schopnosť zmeniť niečí život. Zamyslite sa nad kombinovanými účinkami Washingtonovho daru pre Bosemanovu kariéru a nakoniec aj celý svet. Spomeňte si na veľký počet mladých čiernych detí, ktoré sa vďaka tomuto daru budú navždy inšpirovať Black Pantherom. Len preto môže byť bohatstvo také silné, lebo dáva ľuďom možnosť zmysluplne meniť svoj svet. Či už to znamená získanie kravy v Bangladéši alebo získanie prostriedkov na štúdium herectva v cudzej krajine. Bohatstvo je prostriedkom zmeny.

Autorom je Nick Maggiulli, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Ritholtz Wealth Management LLC.