Na londýnsku burzu chce vstúpiť realitný fond zameraný na bezdomovcov

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 9:26 -

"Domnievame sa, že na britskom trhu ubytovania ľudí bez domova sú teraz výborné investičné príležitosti," uviedol šéf Home REIT Lynne Fennah. Firma už má podľa neho vytipovaných veľa ubytovacích zariadení pre bezdomovcov, kde sú nízke nájmy a pravdepodobnosť, že nízke aj zostanú.

Home REIT, s odkazom na odhad charitatívnej organizácie Shelter z roku 2018 uvádza, že v Británii je zhruba 320 000 ľudí, ktorí nemajú stály domov a sú nútení prespávať vonku, v provizórnych prístreškoch či inom ubytovaní prechodného charakteru, uviedla agentúra Reuters.

Zámerom fondu je investovať do diverzifikovaného portfólia realít, ktoré sa budú prenajímať charitatívnym organizáciám, bytovým družstvám, spoločnostiam na podporu komunít a ďalším organizáciám, ktoré podliehajú regulácii a na ktorých fungovaní a financovaní sa podieľa štát.

Správcom fondu bude spoločnosť Alvarium Fund Managers a poradcom Alvarium Home REIT Advisors. Obe sú členmi skupiny, ktorá vystupuje pod názvom Alvarium Investments. Fond bude investovať do nehnuteľností, ktoré ponúknu ubytovanie ľuďom bez domova, ale sám sa bude podieľať aj na výstavbe takého ubytovania, kde predpokladá vysoký dopyt.

Home REIT uvádza, že jeho investičná stratégia spočíva v snahe byť súčasťou riešenia krízy spôsobenej v Británii nárastom počtu ľudí bez domova. Okrem toho je zámerom poskytnúť investorom možnosť príjmu chráneného pred infláciou, ktorý bude v strednodobom výhľade zvýšený o zhodnotenie investovaného kapitálu.

Fond chce mať v portfóliu ubytovacie zariadenia rôzneho účelu. Napríklad ubytovanie pre ženy, ktoré utekajú pred domácim násilím, pre ľudí, ktorí opúšťajú výkon trestu väzenia, ľudí s mentálnym postihnutím alebo závislosťou na drogách alebo pre tých, ktorí opustili pestúnsku starostlivosť.

Ak všetko pôjde hladko, akcie Home REIT by sa mohli na burze objaviť do polovice októbra. Home REIT má podporu charitatívnej organizácie Crisis, napísal server denníka The Times.