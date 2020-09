Nekupujte si letenky na Mars, budete sklamaní

Zdroj: morningporridge

Japonská ekonomika nedokázala rásť po celú dekádu od roku 1991, a to aj napriek negatívnym reálnym úrokovým sadzbám a najdlhšiemu obdobiu monetárnych experimentov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania. To iba zdôrazňuje skutočnosť, že umelo držané nízke sadzby a príliš veľa dlhov potláčajú hospodársky rast. Je to správny pohľad na vec, ale treba ho mierne vylepšiť. Ako každý národ, aj Japonsko má jedinečné problémy, medzi ktoré patrí starnúca populácia, strnulé sociálne štruktúry vrátane zamerania na povrchový konsenzus a sociálne bariéry, ako je odrádzanie žien od prítomnosti na pracovnom trhu. Jeho „tajomný politický systém, označovaný za chybnú demokraciu a štát jednej strany (napriek krátkemu obdobiu, keď sa dostala k moci opozícia), nepodnecuje dramatické politické reakcie. Nedávne problémy Carlosa Ghosna ukazujú, že Japonsko nie je miestom pre zahraničných diablov, aby uspeli v podnikaní.

Na druhej strane, Japonsko nepredstavuje niečo, čo by rozprúdilo stojaté vody. V mnohých ohľadoch ide o kultúru, sociálnu súdržnosť a ekonomickú stabilitu, ktoré Japoncom ostatné národy závidia. Zaujímavé by bolo zistiť, či Japonci nenarazili na tajomstvo dlhodobo pohodlnej pomalej ekonomiky, ale to je už celkom iná téma.

V 80-tych rokoch japonská ekonomika, podporovaná zhodnocovaním dolára, zavŕšila svoj vývoj z nízkonákladového výrobcu na poprednú globálnu ekonomiku na základe lacného a ľahko dostupného úveru. Bubliny praskli, keď trh s akciami narástol na rekordnú úroveň. Pozemok, na ktorom bol postavený cisársky palác v Tokiu, mal údajne väčšiu hodnotu ako celá Kalifornia. Japonské spoločnosti boli známe ako popredné svetové značky. Toyoty boli v kurze rovnako, ako každý chcel mať Sony Walkmana. Ľahko sa dalo zarobiť na japonských opčných listoch a na akciovom trhu, kde neexistoval prepad. Ale na začiatku 90-tych rokov sa objavila bublina akcií. Japonské spoločnosti závislé od zombie dlhov bojovali o prežitie, zatiaľ čo ekonomický rast sa zasekával napriek tomu, že centrálne banky znižovali úrokové sadzby. Náskok v oblasti priemyselného dizajnu bol prekonaný, produktivita klesla a priemyselné názvy sa stali na globálnych trhoch do značnej miery irelevantné. „Japonizácia“ sa stala rozprávkou na dobrú noc, aby vystrašila deti.

O 30 rokov neskôr Japonsko nevyzerá ako ekonomika, ktorá sa zmieta v hlbokých problémoch. Hoci je tam nízka nezamestnanosť, ekonomika nejde na plné obrátky. Akciový trh sa hýbe smerom hore aj dole, zatiaľ čo kedysi živý trh štátnych dlhopisov vo veľkej miere drží Bank of Japan (50 %), ktorá tiež nakupuje EFT s cieľom podporiť deflačnú ekonomiku. Japonská ekonomika v skutočnosti uviazla v rokoch 90-tych a nikdy sa nedokázala vrátiť na tempo z rokov 80-tych. Boli chvíle, keď sa rast objavil a trhy si začali niečo sľubovať, ale každé jedno oživenie sa rýchlo vytratilo.





Na scénu prichádza Šinzó Abe, schopný politik sľubujúci hospodársku obnovu. Jeho „tri šípy“: tvorba likvidity prostredníctvom v podstate neobmedzenej monetárnej politiky, fiškálne stimuly na obnovu infraštruktúry a prestížne projekty ako podpora rastu znela ako skutočná politika. Ale to bolo všetko. Politiky nedokázali vyriešiť nepružnosť v srdci Japonska. Navyše prírodné katastrofy a súvisiaca jadrová havária tiež neprospievali rastu. Súčasná pandémia potlačila to, čo bolo viditeľné ako malé rastové výhonky. Realita je taká, že abenomika sľubovala veľa, ale dosiahla len málo. Rozhodne nepomohlo, že Abe urobil chybu, keď umožnil byrokratom uvaliť na ekonomiku dane zo spotreby, aby zaplatili za jeho menovú tvorbu a fiškálne rozdávania. Zdanenie spotreby v ekonomike preslávenej šetrnosťou a úsporami bolo rovnako ako európska šetrnosť skutočne hlúpou ekonomickou chybou. Neratifikácia TPP - obchodnej dohody s USA - a s Európou, vytlačila Japonsko bližšie k Číne. Pre Japonsko to nie je problém, chce robiť obchody. Existujú však vážne pochybnosti o tom, ako ten, kto nahradí Abeho, môže naďalej riadiť ekonomiku. Zdá sa, že politické vedenie je nedostatočné - politický systém je zahltený frakciami vládnucej LDP, ktoré sú založené skôr na sponzorstve než na talente. Byrokrati boli pod vedením Abeho obmedzení, ale pravdepodobne teraz obnovia svoje „príliš pohodlné“ velenie a kontrolu nad hospodárstvom, keď ohlásil, že rezignuje. Spustí to v Japonsku, ktoré je zložitou politickou ekonomikou, nejaké poplašné sirény?



Šokujúcou pravdou je, že Európa môže byť v skutočnosti v oveľa horšom stave, ako bolo kedykoľvek Japonsko.

Po prvé, Európa čelí kríze nezamestnanosti mladých ľudí, ktorú Japonsko nepozná. Zdá sa, že 10 % nezamestnanosť mladých ľudí sa pre Brusel stala prijateľným číslom. To je ale spoločenská časovaná bomba v mestách s veľkým počtom nešťastných a práv zbavených emigrantských populácií. Vidíme rozmach pravice a množstvo nepokojov.



Po druhé, Japonsko malo výhodu svojej vlastnej meny a kontroly nad svojím dlhopisovým trhom. Nezáleží na tom, že japonský dlh predstavuje 240 % HDP a jeho výdavky na stimulačné opatrenia sú na úrovni dva bilióny dolárov. Francúzsko oznámilo oživenie ekonomiky za 100 miliárd eur. Taliansko má dlh 159 % HDP, ale požičiava si v mene, ktorú nemôže ovládať, a nevlastní tlačiarenské stroje. Japonsko by mohlo fiktívne odpísať 50 % vládnych dlhopisov vlastnených Japonskou bankou, zatiaľ čo si požičia toľko, koľko potrebuje, stlačením tlačidla pre tlač. V prípade potreby by Japonsko mohlo prikročiť k vrtuľníkovým peniazom na zvýšenie domácej spotreby. Taliansko musí ísť prosiť do Bruselu, keď jeho ekonomika skolabuje po pandemickej sezóne bez turistov.





Po tretie, Japonsko malo abenomiku. Možno by to nefungovalo, ale išlo o jasne stanovenú politiku. Čo máme z európskej eurokracie? Vágne sľubuje, že presunie 750 miliárd eur z iných krajín pre chudobnejšie časti? Dohoda o bruselskej eurokracii kontrolujúcej vyplácanie? Rozdiel je v tom, že Japonsko malo jednotnú národnú vládu. Európa funguje na kompromise medzi Bruselom a jednotlivými krajinami. Demokratický dohľad nie je jasný ani transparentný.

Po štvrté, japonský priemysel mohol za posledných 30 rokov stratiť pozíciu, stále je však dominantnou silou v oblastiach ako jadrová energia a automobily. Má politiku a vzdelávací systém schopný produkovať kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú potrební pre novú technologickú 4. priemyselnú revolúciu v oblasti robotiky, 3D a logistiky. Má efektívnu zdravotnú starostlivosť a smerovanie. Niektoré severoeurópske národy získavajú na dôležitosti priemyselného plánovania a využívania zdrojov, ale bojujúci juh pred zavedením eura nikdy neprispôsobil svoje ekonomiky a dnes odvádza budúce dane, aby sa udržal nad vodou.

A potom je tu ešte dlhová kríza. Bublina finančných aktív v Japonsku v 80-tych rokoch vytvorila zombie ekonomiku, ktorá si vyžadovala obrovské bankové výpomoci. To bolo pre Japonsko možné, ale pre Európu sa ukázalo neprekonateľne ťažké dohodnúť sa na spoločnom formáte riešenia krízových situácií bánk, s výnimkou mantry „urobím, čokoľvek, čo bude nutné“. Američania a v menšej miere aj Briti si rýchlo uvedomili, že problémom sú banky, a vyriešili to. Európania nedokázali prijať náročné rozhodnutia. Medzitým, napriek vyriešeniu problémov v bankách, trvalo 30 rokov, kým sa japonské podniky zbavili dlhov a začali sa snažiť znovu etablovať ako globálni lídri.







Čo teda znamená japonská korporátna skúsenosť pre zvyšok Západu?



Americké a európske firmy sú stále na začiatku dlhovej zombie krízy, bude trvať roky, kým sa účinky zadlženia spoločností premietnu na ekonomiku, pokiaľ ide o premeškané príležitosti na investovanie a rast. Samozrejme, nemôžeme opomenúť nádej, že výnimočnosť západných firiem a inovácie v technológiách vytvoria nový zlatý vek. Realita je ale veľmi odlišná. Silne zadlžené firmy neposkytujú produktivitu ani spokojnosť s produktom. Klesajúca životná úroveň a finančné znásilňovanie strednej vrstvy so súčasne rastúcou majetkovou nerovnosťou vedie k prehlbovaniu rozdielov. Stále však existuje presvedčenie, že kapitalizmus funguje, je vynaliezavý a môže každému pomôcť.



Výsledkom je, že nespokojní pracovníci (vrátane strednej vrstvy kam patrí aj mnoho investičných manažérov) investujú svoje nádeje a sny o bohatstve do pravdepodobne úspešných projektov. Zagratulujú si za svoje rozhodnutie, ak sa to ukáže ako správne, a keď nie, rozhorčujú sa nad tým, ako sú trhy zmanipulované. Výsledkom je, že dobré nápady, ako napríklad elektromobily, videokonferencie, sľubné farmaceutické výrobky, sa dostávajú nad hranice zdravého rozumu. Amerika sa pozerá na okázalých podnikateľov, akoby to boli skalné štatistiky, a pripisuje im všetky druhy božskej múdrosti a finančného dôvtipu.



Investujú svoje nádeje a sny do chybných postáv, pretože nechcú uveriť, že americký podnikový sektor ochabol, jeho tepny sú upchaté dlhom a že pre vedenie predstavujú len osobné prasiatko. Chcú veriť, že podnikatelia sú veľkí vizionári, ktorí majú kapacitu a energiu na obnovenie americkej spoločnosti. Niektorí ľudia budú hlboko sklamaní. A toto klamné šialenstvo davov je niečo, čo niektorí „podnikatelia“ vedia veľmi efektívne podojiť. Nekupujte si letenky na Mars, bude to pre vás sklamanie.

Autorom je Bill Blain prostredníctvom blogu The Morning Porridge.