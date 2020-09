A. Merkelová možno zmení postoj k projektu Severný prúd 2

dnes 12:46 -

Ak Rusko dôkladne nevyšetrí otrávenie Navaľného, nemecká kancelárka Angela Merkelová nevylučuje, že to ovplyvní projekt Severný prúd 2, povedal v pondelok Merkelovej hovorca Steffen Seibert. "Kancelárka si myslí, že by nebolo správne čokoľvek dopredu vylúčiť," odpovedal na otázku, či Merkelová bude ďalej obhajovať projekt.

Potenciálnym zastavením projektu už počas víkendu pohrozil spolkový minister zahraničných vecí Heiko Maas. "Dúfam, že Rusi nás neprinútia zmeniť náš postoj k projektu Severný prúd 2," povedal Maas v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag.

Maas pripustil, že zastavenie takmer dokončeného plynovodu by poškodilo nemecké a európske firmy. "Každý, kto to požaduje, si musí byť vedomý následkov. Na projekte Severný prúd 2 sa podieľa viac ako 100 firiem z 12 európskych krajín, asi polovica je z Nemecka," konštatoval šéf nemeckej diplomacie. Dodal, že zužovať diskusiu len na Severný prúd 2 by nebolo primerané.

V Nemecku sa čoraz častejšie ozývajú hlasy na prehodnotenie projektu. Západné krajiny odsúdili útok na Navaľného a mnohí nemeckí politici požadujú tvrdú odpoveď.

"Naša politika musí byť tvrdá, musíme odpovedať rečou, ktorej Putin rozumie," povedal v nemeckom rozhlase predseda zahraničného výboru Bundestagu Norbert Röttgen. Jediná reč, ktorej ruský prezident Vladimir Putin podľa neho rozumie, sú peniaze a plyn.

"Ak teraz dokončíme Severný prúd, pre Putina to bude maximálne potvrdenie a povzbudenie, aby pokračoval v takejto politike," povedal Röttgen predtým v televízii. Podobne sa vyjadril aj v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, v ktorom tiež uviedol, že Nemecko musí prehodnotiť projekt Severný prúd 2, "urobiť z neho tému európskej politiky" a európskym rozhodnutím by malo byť zastavenie projektu. "Doterajšou politikou sme nič nedosiahli, pretože Putin nepovažuje za potrebné brať ohľady na Európanov alebo sa s nami zblížiť. Pre neho predstavujeme len slabosť a podľa toho koná na Ukrajine, v Bielorusku a Líbyi," dodal.

Cez Severný prúd 2 sa má transportovať plyn priamo z Ruska do Nemecka a má zdvojnásobiť kapacitu existujúceho plynovodu Severný prúd 1. Za projektom je ruský koncern Gazprom a jeho západní partneri. Dokončený je na 90 % a do prevádzky by sa mal dostať začiatkom budúceho roka.