Dovolenka v Grécku, či Turecku: Letná sezóna 2021 sa dá len ťažko predpovedať

Jednou vetou sa dá zhrnúť, že miera disciplinovanosti Grékov bola na prekvapenie vysoká. Výborne sa osvedčil systém prideľovania takzvaného QR kódu, ktorý grécke ministerstvo zdravotníctva spustilo pred sezónou. Cestujúci z nášho lietadla boli rýchlo podľa číselného kódu posielaní na kontrolu k zdravotníkom, ktorí pomocou vatových tyčiniek odobrali každému vzorku. Zrejme aj vďaka nižšiemu počtu lietadiel a nie plnej obsadenosti letov sa na letisku netvorili dlhé rady.





Presun z letiska do hotela bol opäť v rúškach, ako vodič, tak aj všetci cestujúci v autobuse boli povinne vybavení s pokrývkou nosa a úst. Vodič zdôrazňoval, že polícia môže vykonávať náhodné kontroly a hrozia pokuty. Režim v hoteloch bol podobne upravený na podmienky Covidu-19. Upratovanie izieb len na osobné požiadanie ubytovaného, menší počet lehátok pri bazénoch, menší počet stolov v hotelových a aj ostatných reštauráciách ako aj všadeprítomné dávkovače dezinfekčných roztokov, to všetko patrí k tohtoročnému letu v Grécku.







Zatiaľ sa počty infikovaných v Grécku ukazujú ako mierne a nedosahujú žiadne strašidelné čísla. Musíme zopakovať, disciplína hostiteľov a rovnako dovolenkárov bola skutočne vzorná. Stav v Grécku je aktuálne 87 infikovaných na 100 000 obyvateľov (pre porovnanie Slovensko deklaruje 65 infikovaných na 100 000 obyvateľov).

Ako sa odzrkadlí pokles turistov na ekonomike krajiny je však už dnes vidieť na pomerne vysokom počte neotvorených taverien, hotelov a obchodov. Majitelia niektorých prevádzok si proste povedali, že príjmy v tejto sezóne nedokážu pokryť náklady na prevádzku a jednoducho svoje prevádzky ani „nespojazdnili“. Mnohí na dverách a stenách svojich reštaurácií nechali odkazy a ospravedlnenia pre „štamgastov“. Jednohlasne sa však všetci tešia na svojich hostí v roku 2021. Podľa portálu ekathimerini.com sa za prvých 6 mesiacov tohto roka príjmy gréckeho turistického sektora medziročne prepadli o 80 %.





Aká bude sezóna v roku 2021 sa dnes len veľmi ťažko dá predpovedať.

Predpovede odborníkov na epidémie a infekčné choroby nie sú úplne jednoznačné. Veľa bude závisieť na úspešnom otestovaní vakcín a liekov proti Covidu-19 a ich bezproblémovom uvedení do praxe. Od toho sa bude následne odvíjať prístup hygienikov a vlád k otváraniu a zatváreniu hraníc, či k zmenám na rôznych „semaforoch“. Uvidíme čo prinesú nasledujúce mesiace. Ak sa podarí testovanie a distribúcia úspešných vakcín, mohol by rok 2021 byť pozitívnejší ako tento.

Grécky cestovný ruch však nebude závisieť v roku 2021 len od pandemickej situácie. Koniec augusta a začiatok septembra 2020 priniesli aj zvýšené napätie medzi susedmi Tureckom a Gréckom. Tento krát ide o práva na ťažbu zemného plynu, ktorého ložiská sa nachádzajú na morskom dne. Vyhrotená situácia nastala po tom, čo Turecko vyslalo prieskumnú seizmologickú loď Oruc Reis na prieskum morského dna do vôd medzi Cyprom a Krétou. Tieto vody sú na vzdialenosť 6 míľ od brehov výsostnými vodami Grécka, čo Turci nechcú uznať a tvrdia, že uvedené územia sú omnoho bližšie k Tureckému brehu. Prieskumnú loď sprevádzajú aj fregaty Tureckého vojnového loďstva. Gréci sa nenechali zahanbiť a vyslali svoje bojové lode s misiou sledovať pohyb Tureckých plavidiel. Aby toho nebolo málo, obe strany sa rozhodli v rovnakom čase usporiadať v týchto vodách vojenské cvičenie. Turci spolu s loďami Amerického námorníctva, ku Grékom sa zase pridali Taliani, Francúzi a Cyperčania.







Ako píše ekathimerini.com vo svojom príspevku, Európska únia a NATO sa všemožne snažia obom stranám schladiť hlavy a vyzývajú na diplomatické rokovania. Nič iné ako vojnová roztržka medzi dvoma členmi NATO nám už v čase pandémie nechýba. Úlohu diplomatického vyjednávača na seba prevzal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý striedavo navštevuje Ankaru a Atény v snahe o upokojenie situácie. Ak by však diplomatické úsilie neviedlo k úspešným rokovaniam oboch strán, mohla by budúcoročná turistická sezóna v Grécku byť úplne nulová a podobný osud by čakal zrejme aj hoteliérov v Turecku