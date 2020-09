Nový spôsob, ako môžu zločinci prať peniaze pomocou bitcoinu

Zdroj: Decrypt

Vedci z výskumného laboratória Blockchain v Hamburgu načrtli nový spôsob prania peňazí na blockchaine. Kľúčovým je tzv. „exkluzívna ťažba“. Podľa článku Dr. Eliasa Strehleho z Blockchain Research Lab a Lennara Anteho z univerzity v Hamburgu, exkluzívna ťažba funguje tak, že niekto uskutoční transakciu prostredníctvom súkromného kanála a poskytne jedinému ťažiarovi, alebo celému združeniu, výlučné právo na potvrdenie tejto transakcie a získanie kryptomeny ako odmeny. Tieto sa pridávajú do blockchainu, rovnako ako bežné transakcie. Od bežnej ťažby sa to líši tým, že zvyčajne ak niekto uskutoční bitcoinový prevod, každý v sieti sa môže pokúsiť o ťažbu, aby získal odmenu. Strehle pre Decrypt povedal, že nie je prvý, kto prišiel s týmto konceptom, ale že takýto výskum je prvýkrát popísaný v akademickej práci.

Ako môžu zločinci využívať výlučnú ťažbu?

Vo vedeckej práci sa uvádza, že sa to dá zneužiť na „maskovanie prevodov majetku za transakčné náklady v záujme obchádzania daní alebo prania špinavých peňazí.“ Predstavte si, že ste narkobarón na darknete a musíte nejakým spôsobom preprať svoje milióny v bitcoinoch. Zašlete nejaké bitcoiny vybranému ťažiarovi, ktorého máte pod kontrolou, a prinútite ho, aby si za prevod účtoval absurdne vysoký transakčný poplatok. Následne tento exkluzívny ťažiar vezme bitcoiny, ktoré dostal ako odmenu za spracovanie tejto drahej transakcie na kryptoburzu a zamení ich za fiat menu. Vyzerá to legitímne, pretože ide o príjem zarobený pri ťažbe bitcoinov. Potom odovzdá exkluzívny ťažiar fiat menu mafiánskemu bossovi a stopa peňazí zmizne.

Vedci tvrdia, že exkluzívna ťažba sa dá odhaliť len veľmi ťažko a nedá sa ani jednoducho zlikvidovať. „Ešte som sa s tým nestretol," uviedol pre Decrypt Rich Sanders, generálny riaditeľ spoločnosti CipherBlade pre vyšetrovanie blockchainov. „S ťažobnými službami som sa stretol ako s metódou na pranie špinavých peňazí, ale je to ďaleko menej technicky zložité. Je to zaujímavá technika, ale s väčšou pravdepodobnosťou ju budú využívať sofistikovanejší používatelia. Toto nebude cesta pre bežného smrteľníka, aspoň zatiaľ nie. Je to príliš technické, takže pokiaľ niekto nepríde s riešením, pochybujem, že toho veľa uvidíme.“

Strehle tvrdí, že existujú aj legitímne formy použitia výlučnej ťažby. Ak ste ťažiarovi zaplatili paušálny poplatok za spracovanie transakcie, aby ste obišli volatilné náklady na ťažbu alebo aby ste zaistili, že nikto z vašich ťažiarov nebude nečestný a nebude sa snažiť zneužiť blockchain. „Mám pocit, že to bude čoraz dôležitejšie, keď budú blokové odmeny klesať za bitcoin a ethereum a ťažiari budú musieť čoraz viac hľadať nové spôsoby, ako si zabezpečiť svoje príjmy," uviedol Strehle. Stať sa výhradným ťažiarom na burze môže byť celkom výnosné podnikanie.