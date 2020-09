Británia neplánuje Bruselu ustupovať, odchodu bez dohody sa nebojí

dnes 15:01 -

Británia sa nenechá dotlačiť k ústupkom v rokovaniach s Európskou úniou a nemá obavy ani z prípadného odchodu z EÚ bez dohody. Uviedol to v nedeľu britský hlavný vyjednávač pre brexit David Frost.

"Nastúpili sme po vláde a vyjednávacom tíme, ktorý ustúpil tlaku a Európska únia si zvykla, že naše slová nemusí brať vážne," povedal Frost v rozhovore pre nedeľník Mail on Sunday. "Takže to, o čo sa tento rok snažíme, je, aby v EÚ pochopili, že si stojíme za slovom a že by náš postoj mali brať vážne," dodal.

Británia oficiálne vystúpila z EÚ 31. januára. Do konca tohto roka plynie takzvané prechodné obdobie, počas ktorého by sa obidve strany mali dohodnúť na budúcich vzťahoch, politických aj obchodných. Rokovania o obchode však viaznu, keďže Londýn odmieta pristúpiť na požiadavky EÚ, najmä v otázkach ako rybolov a štátna pomoc pre firmy. Ďalšie rokovania sa začínajú v utorok (8. 9.) v Londýne.

Britská vláda však tvrdí, že situáciu komplikuje Brusel. Ten podľa nej odmieta uznať, že Británia je už nezávislá krajina.

"Nemienime byť satelitom EÚ. Nebudeme ustupovať v základných otázkach, ako je kontrola nad vlastnými zákonmi. O tom je nezávislosť, to chceli Briti, keď hlasovali v referende," povedal pre Mail on Sunday.

Čoraz viac zástupcov EÚ však tvrdí, že v britskej vláde prevažuje brexitová ideológia nad pragmatizmom. "Ak chce Londýn len pre ideologické dôvody dospieť k pádu z útesu do brexitového chaosu, EÚ nemá žiadne možnosti, ako mu v tom zabrániť," citovala agentúra Reuters jedného z diplomatov z EÚ. "Ak by sa prístup Londýna zmenil na pragmatickejší a realistickejší, pravdepodobne máme ešte šancu na záchranu rozhovorov a dohodu," dodal.

Podľa Frosta však Británia nemá obavy z prípadného odchodu z EÚ bez dohody. "Nemyslím si, že by sme sa toho mali obávať," povedal s tým, že Briti sú na to do veľkej miery pripravení.