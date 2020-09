Ministerstvo dopravy spustilo výberové konanie na členov predstavenstva NDS

dnes 15:16 -

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Dozorná rada Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vyhlásili výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva NDS. Informuje o tom rezort dopravy na svojej webovej stránke.

Požiadavky na uchádzača zahŕňajú napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického smeru, alebo získané v odbore príbuznom oblasti činnosti spoločnosti. Pri úspešnom uchádzačovi sa bude následne vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, stupeň vyhradené.

Medzi kritériá odbornej spôsobilosti patrí všeobecná znalosť cestného zákona, zákona o NDS a okrem iných aj zákona o výbere mýta. Zahŕňajú tiež preukázanú prax v riadiacich funkciách minimálne päť rokov, či všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami, alebo minimálnym obratom 10 miliónov eur ročne.

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 14. septembra. Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v danom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Rezort dopravy rovnako vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR. Vyžaduje najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti leteckej dopravy vrátane činností súvisiacich s leteckou prepravou. Uchádzač by mal zároveň vypracovať strategický dokument na tému Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Letových prevádzkových služieb SR. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom je do 16. septembra.