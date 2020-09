Čínsky výrobný sektor pokračoval v auguste v raste štvrtý mesiac po sebe

dnes 12:01 -

Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala v auguste v raste, štvrtý mesiac po sebe. To naznačuje, že výrobný sektor sa postupne zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu, ktorá sa koncom zimy rozšírila z Číny do ďalších krajín sveta. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje spoločností Caixin a IHS Markit.

Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor vzrástol v auguste na 53,1 bodu z júlovej hodnoty 52,8 bodu. To znamená jedno z najvýraznejších zlepšení situácie vo výrobnom sektore od januára 2011.

Pod pokračovanie rastu aktivity podľa prieskumu spoločností IHS Markit a Caixin sa podpísali najmä nové objednávky, ktorých rast dosiahol 9,5-ročné maximum. Navyše, výrobcovia zaznamenali prvý rast nových exportných objednávok od decembra 2019.

V reakcii na nové objednávky sa zvýšila aj produkcia. V jej prípade bol rast najvyšší od januára 2011.

Čo sa týka aktivity vo výrobnom sektore podľa údajov čínskeho štatistického úradu, v tomto prípade sa rast aktivity mierne spomalil. Index nákupných manažérov dosiahol v auguste 51 bodov oproti 51,1 bodu v júli. Rozdiel v údajoch spôsobuje fakt, že štatistický úrad sa zameriava na štátne podniky, zatiaľ čo spoločnosť Caixin na menšie a súkromné firmy.