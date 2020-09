Rúško je potrebné aj vo vonkajších priestoroch prevádzok

dnes 9:46 -

Úrad verejného zdravotníctva spresnil opatrenia proti pandémii ochorenia COVID-19 a povinnosti, ktoré majú od začiatku septembra majitelia prevádzok. Opatrenie sa po novom vzťahuje na všetky prevádzky, pričom doteraz sa vzťahovalo na maloobchod a prevádzky poskytujúce služby. Okrem pravidelnej dezinfekcie, vetrania a obmedzenia počtu zákazníkov je napríklad povinné nosenie rúška aj vo vonkajších priestoroch prevádzok.

Za rizikové prevádzky označil ÚVZ okrem iných aj akvaparky a kúpaliská. "Obmedzuje sa maximálna návštevnosť akvaparkov a kúpalísk na 1000 osôb v jednom okamihu," uviedol. "Treba zohľadniť fakt, že na kúpaliskách a v akvaparkoch nie je povinnosť nosiť rúška a blíži sa obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov. Vzhľadom na to, že sa prikročilo k obmedzeniu maximálneho počtu ľudí na hromadných podujatiach na 1000 osôb v jednom okamihu, rovnaká hranica sa určila aj pre akvaparky a kúpaliská," vysvetlil úrad.

V prevádzkach verejného stravovania zákazníci pri konzumácii nemusia mať rúško, no prevádzkovatelia musia napríklad dezinfikovať stoly a dotykové plochy po každom zákazníkovi. Príbor nesmie byť voľne dostupný, ale ho musí obsluha priniesť k jedlu zabalený do papierovej servítky.

V taxislužbách odporúča ÚVZ cestujúcim sedieť na zadnom sedadle a odporúčaním je zatiaľ aj oddelenie priestoru vodiča od priestoru pre pasažiera. Vodič musí vydezinfikovať priestor pre zákazníkov po každom klientovi. Podobne musia po každom klientovi dezinfikovať priestory aj prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Tie si musia okrem iného upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta.