Zvažujete pôžičku? Osem otázok, ktoré by ste si mali najskôr zodpovedať  

Zdroj: Home Credit

Foto: getty images

dnes 10:50 -

Už si nepožičiavame len vysoké sumy na kúpu bytu či rekonštrukciu domu, nového auta, alebo drahšej elektroniky či zariadenia do bytu. Často si musíme požičať aj menšie čiastky peňazí na náhle výdavky, ak sa nám napríklad pokazí v domácnosti chladnička alebo doslúži sporák. Aby ste pri akomkoľvek úvere neskončili v dlhovej pasci, pravdivo si odpovedzte na nasledujúcich 8 otázok.

1. Nechcem pôžičkou splatiť inú pôžičku?

Práve tak sa roztáča takzvané koleso dlhovej špirály. Ak máte problém so splatením prvej pôžičky, je viac než pravdepodobné, že budete mať problém aj s ďalšou či ďalšími. Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit, k tejto otázke radí: „Zodpovedný poskytovateľ vám neschváli ďalšiu pôžičku, ak máte problém so splácaním tej prvej. Je to risk pre neho i pre vás. Namiesto ďalšej pôžičky vám ale môže ponúknuť konsolidáciu."

2. Nehrozí mi exekúcia?

Ak vám hrozí exekúcia, platia rovnaké pravidlá ako v predchádzajúcom bode. Mnoho spoločností síce ponúka priamo pôžičku na vyplatenie exekúcie, problém sa tým ale len oddiali. „Hroziaca exekúcia by mala byť jasným znamením, že prostredníctvom pôžičky už ďalej cesta nevedie. Rozhodne čo najskôr kontaktujte veriteľa alebo niektorú z občianskych či úverových poradní a začnite svoju situáciu riešiť. Ďalšie pôžička nie je tá správna možnosť," prízvukuje Miroslav Zborovský.

3. Chcem si požičať na potrebnú vec?

Keď sa rozbije auto, chladnička alebo sporák, je nutné situáciu ihneď riešiť a pôžička má zmysel. Menej potrebný je ale napríklad televízor alebo najnovší model telefónu, keď ten váš ešte slúži. Rozhodne neodporúčame požičiavať si na darčeky, svadby alebo dovolenky. „Životnosť kupovaného výrobku musí byť vždy dlhšia ako doba splácania úveru," vysvetľuje ombudsman.

4. Je poskytovateľ úveru spoľahlivý?

Na trhu s pôžičkami je veľa dravcov, ktorým ide len o tučnú korisť. Než si od niekoho vezmete pôžičku, poriadne si preštudujte podmienky a nájdite si referencie. Na webovej stránke Národnej banky Slovenska nájdete zoznam veriteľov, ktorí majú od nej oprávnenie úvery poskytovať.





5. Mám trvalý príjem?

Bez trvalého príjmu pôžičku zrejme nesplatíte. Ak žijete v páre, kde zarába len jeden partner, nepreháňajte to s výškou pôžičky. Stať sa môže čokoľvek a z jedného platu je ťažké utiahnuť všetko. Ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský odporúča: „Dôkladne si spočítajte mesačné príjmy a výdavky a požičajte si len toľko, koľko zvládnete splácať za všetkých okolností. Je dobré mať vždy rezervu."

6. Neberiem si pôžičku za kamaráta či iného známeho?

Nech je to aj ten najlepší kamarát, požičiavať si preňho peniaze je veľký risk. V krajnom prípade navyše exekúcia dopadne na vás a váš majetok a pravdepodobne prídete o oveľa viac ako len kamaráta. Navyše môžete získať záznam v registri a hrozia vám tak ťažkosti získať pôžičku pre vlastné potreby. „Ak chcete kamarátovi v neľahkej situácii pomôcť, pozvite ho občas na jedlo alebo mu pomôžte nájsť prácu. Ak to váš rozpočet nezaťaží, môžete mu aj požičať zo svojho," dodáva Zborovský.

7. Viem, koľko za pôžičku na konci naozaj zaplatím?

Nenechajte sa zlákať reklamou a dôkladne si preštudujte podmienky. Len tak sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam. Nevynechajte ani odsek o sankciách za meškanie platby alebo výšku tzv. sprostredkovateľského poplatku. Tie sa môžu vyšplhať do vysokých súm.

8. Rozumiem obchodným podmienkam?

Vždy si dajte na preštudovanie dostatok času a keď niečomu nerozumiete, spýtajte sa. Záverom ombudsman Zborovský varuje: „Dávajte si pozor hlavne na všeobecné formulácie typu ako, veriteľ môže požadovať úhradu všetkých nákladov s vymáhaním ..., poskytovateľ úveru totiž pod ne môže schovať celý rad poplatkov,“ približuje Miroslav Zborovský z Home Creditu.