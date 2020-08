Investičný fond Vesa D. Křetínského a P. Tkáča zvýšil svoj podiel v Royal Mail

dnes 13:46 -

Hodnota investície fondu Vesa bola podľa ceny akcií v pondelok dopoludnia zhruba 7,4 miliardy korún (283,71 milióna eur). Pre fond Vesa je to zatiaľ zisková operácia, väčšinu podielu nakúpila v minulých týždňoch a mesiacoch za nižšie ceny. Zhruba na 5 % sa zvýšil podiel fondu v Royal Mail v máji, keď boli akcie pošty oproti súčasnosti lacnejšie približne o 15 %. Silnejúcu pozíciu Vesy si všímajú aj britské médiá. Špekulujú o tom, aké ďalšie kroky v riadení firmy Křetínský s Tkáčom (spoluvlastníci vydavateľa denníka E15) podniknú.

Analytici napríklad upozorňujú na tému možného rozdelenia firmy na britskú časť a európsku balíkovú službu GLS. Ďalšou dôležitou témou okolo Royal Mail je obsadenie top manažmentu spoločnosti. V máji skončil po dvoch rokoch vo vedení generálny riaditeľ Rico Back. Dočasným riaditeľom bol menovaný Stuart Simpson. V júni oznámila Royal Mail postupné prepustenie 2000 manažérov s ambíciou ušetriť 130 miliónov libier (144,74 milióna eur).

Vesa podľa Křetínského hovorcu Daniela Častvaja investuje do firiem na základe ich fundamentálnej hodnoty. "V prípade Royal Mail obzvlášť oceňujeme tradíciu a význam služby, ktorú poskytuje verejnosti," uviedol už skôr Častvaj s tým, že Vesa nevylučuje ani možnosť zvýšenia, ani zníženie svojho podielu.

Pre Křetínského s Tkáčom je Royal Mail jeden z radu projektov ich širšej medzinárodnej expanzie. Nedávno napríklad získali nákupom akcií vplyv v nemeckom maloobchodnom reťazci Metro, francúzskej sieti supermarketov Casino či vo francúzskych médiách vrátane známeho denníka Le Monde. V oblasti maloobchodu investovali tiež do akcií amerických reťazcov Macys alebo Foot Locker. Skupina EPH, ktorú Křetínský riadi, je aktívna na európskom energetickom trhu, aj v Británii vlastní niekoľko elektrární.

(1 EUR = 26,083 CZK; 1 EUR = 0,89755 GBP)