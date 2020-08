Trump zakázal TikTok, „obnova“ Európy sa spomaľuje. Týždeň vo svete

dnes 7:59 -

Aplikáciu TikTok, ktorej užívatelia vytvárajú krátke vtipné videá, prevádzkuje čínska spoločnosť ByteDance. Od vzniku aplikácie si ju stiahlo 1,5 mld. ľudí a len v Spojených štátoch má viac ako 100 mil. používateľov. Je konkurentom Facebooku či Instagramu, veľmi populárna medzi mladými ľuďmi. D. Trump však vyjadril vážne obavy, že ByteDance by mohla zneužiť osobné údaje amerických používateľov a posunúť informácie čínskej centrálnej vláde. Spoločnosť takéto obvinenia rázne odmietla. Napriek tomu americká vláda vydala stanovisko, že ak TikTok nevymaže osobné údaje všetkých amerických občanov do 90 dní, zakáže jej používanie na území Spojených štátov. Alternatívou je odkúpenie americkej časti TikToku, do čoho sa už zapojili veľkí hráči – Twitter, Microsoft aj Oracle. Otázkou tak ostáva, či ide naozaj o bezpečnostnú hrozbu, alebo si len D. Trump hľadá pred voľbami nového nepriateľa. A ako bonus pomôže americkým firmám stlačiť cenu pripravovanej akvizície nadol.

Vývoj v Európe sa zhoršil

Po posledných mesiacoch solídnej ekonomickej obnovy naprieč celou Európou začína starý kontinent spomaľovať. Index nákupných manažérov – PMI ukazuje vývoj ekonomiky na najbližších 6 mesiacov. Prvýkrát za posledné 3 mesiace sa zhoršil. PMI služieb v eurozóne skončilo na úrovni 50,1. Očakávania trhu boli na úrovni 54,6. Dáta sú horšie ako minulý mesiac. PMI výroby dosiahlo úroveň 51,7, pričom trh rátal s 52,7. Celkovo tak dáta v oboch sledovaných oblastiach zaostali za očakávaním trhu, čo znamená, že európska ekonomika sa bude v ďalších mesiacoch vyvíjať o niečo pomalšie.

Čaká nás pokojný týždeň

V utorok budú zverejnené predaje nových domov v USA, čo nemáva na vývoj cien finančných aktív zásadný vplyv. V stredu uvidíme výsledky objednávok tovarov dlhodobej spotreby. Tie sú často cyklické a dobre predikujú vývoj ekonomiky. V prípade ekonomických problémov ľudia odkladajú nákup tovarov dlhodobej spotreby – chladnička, práčka, sporák – až na dobu, kým sa situácia nezlepší.



