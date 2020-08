Ekonomický problém ôsmych telies

Zdroj: mauldinEconomics

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:53 -

Teleso č. 1

Ekonomika služieb skolabovala, nevieme, kedy dôjde k návratu do predkrízových čias. Nemusíme rozberať otázku, či uzamknutie ekonomiky áno alebo nie. Jednoducho je dnes takýto stav a zdá sa, že väčšina hospodárstva bude nejaký čas blokovaná. Jednoducho sa nedá povedať, kedy sa táto časť ekonomiky znormalizuje.

Teleso č. 2

Sme svedkami najväčších zásahov zo strany centrálnych bánk. Nielen v USA, Európe, ale aj v mnohých iných častiach sveta. Je zrejmé, že to vedie k udržaniu trhov. Vlády navyše poskytujú fiškálne stimuly bezprecedentným spôsobom. Vláda si v podstate požičala peniaze, aby rozdala ľuďom peniaze, ktoré by inak zarobili svojou prácou. Zaujímavé je, že nie všetko sa minulo. Štatistiky hovoria o rekordnom objeme disponibilného príjmu, ktorý sa pripočítal k úsporám.

Teleso č. 3

Politika americkej centrálnej banky a do určitej miery aj vládna politika, skrátili cyklus Schumpeterovej tvorivej deštrukcie a morálne nebezpečenstvo. Už v 50. rokoch 20. storočia hovoril Joseph Schumpeter o „kreatívnej deštrukcii kapitalizmu“. Keď ekonomiky rastú a rozvíjajú sa, staré musí ustúpiť novému, keď sa objavia lepšie inovácie. Automobily by nemohli naplno využiť svoj potenciál, pokiaľ by v uliciach zostali kone sa kopy hnoja. FED umožnil, aby spoločnosti s nezmyselnými dlhopismi s najnižším ratingom refinancovali svoj dlh za nižšie sadzby. V niektorých prípadoch to znamená, že sa umelo držia nad vodou zombie spoločnosti.

Teleso č. 4

Globálny obchod zaniká. Táto globálna depresia sa týka všetkých. Pred 20-timi rokmi sa hovorilo o tom, že najväčšou hrozbou pre prosperitu v budúcnosti budú protekcionizmus a clá. Ukázalo sa, že Čína nie je dobrým aktérom, a preto musíme prehodnotiť naše politiky a spoliehať sa na ne. Clá sú ale nesprávnou cestou, zlým nápadom, či už je to Čína alebo akákoľvek krajina.





Teleso č. 5

V USA v priemere šesť spoločností s aktívami väčšími ako 50 miliónov dolárov požiadalo o bankrot každý týždeň od apríla tohto roka. Ak budú krachy firiem aj naďalej rásť, môže to spôsobiť vlnu cunami. Každá z nich predstavuje pracovné miesto.

Teleso č. 6

Robotnícka trieda bude poslednou, ktorá pocíti zotavenie. Väčšina strácajú prácu najmenej kvalifikovaní pracovníci. Ide o pracovníkov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Rodičia musia prísť na to, ako sa o deti postarať v prípade, že sa neotvoria školy. Alebo ak ich do školy nechcú pre istotu pustiť. Po vyčerpaní štátnych peňazí už vlády nedokážu vyplácať podporu v nezamestnanosti. A zamestnanosť sa nijakým zázrakom nevráti späť na predkoronakrízové úrovne. Bude to dlhý a pomalý rast.

Teleso č. 7

Objavia sa noví podnikatelia, ktorí dokážu využiť tieto časy. Hrozí im aj naďalej bankrot? Dnes sa mnohé reštaurácie sťažujú na nedostatok návštevníkov, pokles obratu, problémy s udržaním prevádzky. Ale nie všetky krachujú, niektorým stačí dosiahnuť do 50 % obsadenosti. Stále veria, že ľudia nakoniec prídu a všetko sa normalizuje a ukážu sa ešte väčšie príležitosti. Stovky tisíc podnikateľov vo svete hľadajú príležitosti, nevedia si inak pomôcť. Bude to nejaký čas trvať kým zistia, odkiaľ priteká kapitál. Niektorí odborníci sú presvedčení, že to bude podnikateľská sféra, ktorá nás nakoniec z tejto šlamastiky dostane a nie vlády.

Teleso č. 8

Sme uprostred najväčšej transformácie v histórii. Jeden príklad za všetky je Elon Musk a jeho firma SpaceX, ktorej sa podarilo odštartovať a pristáť s posádkou na vesmírnej stanici a následne sa vrátiť na Zem. Toto je len najžiarivejší príklad desiatok tisíc nových technologických revolúcií, ktoré sa dejú okolo nás a ktoré skutočne zmenia svet. Nedokážeme si ani predstaviť, čo sa deje v biotechnológii a starnutí. Umelá inteligencia, robotika, vozidlá bez vodiča, neuveriteľný pokrok v poľnohospodárstve, lodnej doprave, kvantových počítačoch... zoznam by bol príliš dlhý. A neustále sa rozrastá.



Každé zo spomenutých „telies“ bude mať výrazný vplyv na zotavenie sveta po koronakríze. Nevieme, ako sa budú navzájom ovplyvňovať. Áno, na tejto ceste máme pred sebou ešte veľa kilometrov a bude riadne hrboľatá, ale nájdeme tam množstvo vecí, na ktoré sa môžeme tešiť.